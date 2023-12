Près de Lyon : l’usine Symbio, spécialisée dans les piles à hydrogène, inaugurée en grande pompe ce mardi

Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, et Roland Lescure, le ministre délégué à l’Industrie sont attendus à St Fons pour inaugurer le nouveau site de l’entreprise Symbio, champion européen des piles à hydrogène.

Installée dans la Vallée de la chimie, cette nouvelle gigafactory, qui allie production, R&D et formation, ambitionne de devenir l’un des leaders mondiaux en équipant 200 000 véhicules de piles à hydrogène d’ici 2030.

A cette occasion, Agnès Pannier-Runacher et Roland Lescure présenteront les contours du projet de la nouvelle stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène. Annoncée par Emmanuel Macron il y a un an dans le cadre de France 2030, cette stratégie a pour objectif d’accélérer le déploiement de l’hydrogène en France et structurer une véritable filière industrielle autour de cette technologie d’avenir, centrale pour la décarbonation de notre économie. Avec l’objectif de faire sortir le pays des énergies fossiles.

Outre les deux ministres, plusieurs personnalités politiques participeront à cette inauguration, notamment Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon ou encore Laurent Wauquiez, le président de la Région.