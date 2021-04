"La Ville de Lyon apporte son soutien aux forces de l’ordre" : Grégory Doucet réagit à l’attaque de Rambouillet

Quelques heures après l’attaque au couteau à Rambouillet, le maire de Lyon Grégory Doucet, actuellement en retrait de la mairie après la naissance de sa fille, a réagi sur les réseaux sociaux : "Toutes mes pensées aux proches et aux collègues de la fonctionnaire de police assassinée à Rambouillet. La Ville de Lyon apporte tout son soutien aux forces de l'ordre dans cette épreuve qui endeuille la nation".

Pour rappel, ce vendredi après-midi, une fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, âgée de 49 ans, a été attaquée au couteau. La femme a succombé à ses blessures. L’assaillant est aussi mort, tué par les tirs des forces de l’ordre.

D’autres élus lyonnais ont également réagi sur les réseaux sociaux comme Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité : "Le terrorisme a ôté une vie à une fonctionnaire de police de Rambouillet aujourd'hui. J'apporte tout mon soutien à la famille et à l'ensemble de ses collègues. Nous ne cèderons rien à ces criminels".

Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement, s’est aussi exprimé sur son compte Twitter : "Mes pensées vont à la famille de cette policière victime du terrorisme islamiste qui était là comme tous les jours pour protéger nos concitoyens".

Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, a également rendu hommage à la mère de famille : "Une femme, une mère de deux enfants, une policière, assassinée dans l’exercice de ses fonctions. Un drame de plus intolérable sur notre territoire. Soutien indéfectible à nos policiers et nos gendarmes. Je pense évidemment ce soir à toute sa famille et ses proches...".