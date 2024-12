Tout se joue à Francheville

Le maire en place, de droite officiellement, zemmouriste dans les faits s'est fait putscher. Sa majorité était courroucée chaque jour de sa gestion polémique et coupée des discussions.

Ils lui ont proposé de démissionner ; il était plutôt d’accord du moment qu’il gardait ses avantages et sa voiture de fonction. Comme un mari fraîchement divorcé qui vient manger tous les soirs et couche avec son ex dans la foulée.

Malgré son toupet, ce n'est pas passé. Faire tapis avec une paire de 2 dans les mains, ca peut le faire, sauf quand le reste de la table est prêt à suivre n'importe qui pour le virer.

Donc c'est son équipe au complet qui a démissionné pour le dégager.

C'était plutôt osé, car les écologistes ont une véritable chance de rafler la ville. Les divisions à droite et une vice présidente écologiste de la Métropole dans l'opposition rend le coup de poker risqué.

Surtout qu'une victoire des écologistes dans l'ouest lyonnais validerait leur politique depuis quatre ans et mobiliserait les équipes dans toute l'agglomération. Cela faciliterait grandement le travail de Grégory Doucet à Lyon et de Bruno Bernard sur la Métropole.

Mais un grain de sable, voire un rocher, s'est incrusté dans les calculs des appareils. Une chaufferie à bois… La fine équipe de la Métropole n'a pas trouvé meilleur timing pour imposer une chaufferie à bois polluante sur le territoire franchevillois. Prouvant ainsi l'amateurisme des équipes politiques EELV.

Car ce territoire est le lieu de vie de rebelles surentraînés. On a voulu leur imposer un barrage qui aurait permis la construction de HLM ? Levée de boucliers, reculade de la Métropole. On a voulu leur imposer un téléphérique ? Levée de boucliers, reculade de la Métropole.

Alors, clairement, je ne donne pas cher de cette chaufferie à bois. Et le seul argument à opposer à la pollution aux particules fines, et aux flots ininterrompus de camions gavés de bois de palettes chinoises sont les travaux des conduites qui rendront le secteur invivable.

C'est une réduction de 400 euros de la facture des immeubles sur Sainte-Foy-lès-Lyon. Ce n'est clairement pas vendeur et presque humiliant pour les CSP+++ du coin.

Cette histoire sera le chewing-gum sous la chaussure des écologistes jusqu'en 2026. Et sans doute le moteur de la motivation du bloc de droite métropolitain.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux