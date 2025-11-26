Lyon 8e : un homme retrouvé sans vie en pleine rue, les enquêteurs cherchent à comprendre le scénario

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce mercredi 26 novembre au petit matin, rue du Presbytère, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Les pompiers ont été alertés peu après 7h pour un homme retrouvé grièvement blessé au sol, en pleine chaussée.

Selon Actu.fr, la victime aurait chuté depuis le 6ᵉ étage d’un immeuble de ce secteur résidentiel. Malgré l’intervention rapide des secours, appuyés par une équipe du Samu, le décès de l’homme a été confirmé sur place.

Sur la chaussée, plusieurs éléments témoignaient encore du drame quelques heures plus tard, notamment un véhicule dont la lunette arrière a été brisée par l’impact et des traces de sang visibles au sol.

La police a immédiatement établi un périmètre autour de la rue. Les équipes de la police technique et scientifique ont procédé aux relevés nécessaires afin de reconstituer la scène. Selon les premiers éléments recueillis, une bagarre aurait éclaté dans un appartement peu avant la chute.

Les enquêteurs doivent désormais déterminer le déroulé exact des faits et vérifier si une intervention extérieure est en cause.