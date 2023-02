Campement sauvage sur les quais à Lyon : prise de bec entre Pierre Oliver et les écologistes

Sur les quais du Maréchal Joffre et Rambaud, dans le 2e arrondissement, des personnes sans domicile fixe ont élu domicile dans des tentes ou des abris composés de toiles, de bouts de bois ou encore de parpaings. Un "squat indigne" pour le maire du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver, qui réclamait ce mardi "de démonter cette jungle qui fait honte à la Ville". Une vidéo accompagne la publication sur Twitter, déjà vue plus de 20 000 fois.

De quoi faire vivement réagir le vice-président de la Métropole de Lyon Jean-Charles Kohlhaas qui a répondu au maire d’arrondissement sur le même réseau social : "Et donc vous proposez quoi ? Les jeter dans la Saône ou trouver des solutions ? On vous attend dans l’action, pas pour vous tourner les pouces en critiquant. Certes, le chantier est immense pour corriger les dégâts de cette société toujours plus excluante que vs soutenez".

Pour le co-président des Écologistes à la Métropole de Lyon Benjamin Badouard, "la droite est toujours là pour critiquer, notamment pour parler des plus fragiles qui enquiquineraient les privilégiés. Mais pour agir concrètement pour les égalités des droits et contre la misère humaine il n'y a plus personne".

Rémi Zinck, maire du 4e arrondissement, y est allé aussi de son tacle : "Tu aurais pu les inviter à manger au luxueux dîner des sommets, hein ?", écrit l’élu, en référence au dîner organisé en juin 2022 par Laurent Wauquiez, et qui avait coûté plus de 100 000 euros à la collectivité.

Enfin, une dernière charge est venue de l’adjoint au maire Valentin Lungenstrass qui assure que la municipalité n’a pas attendu les tweets de Pierre Oliver pour agir avec "plus de places en hébergement d’urgence, des réquisitions de gymnases et l’interpellation de l’Etat pour plus de moyens".