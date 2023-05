Près de Lyon : Évacuation d’un immeuble squatté à Oullins

C’est une propriété de Lyon Métropole Habitat, rue Pierre-Sémard à Oullins qui a été évacuée ce mardi. Alors qu’il était sujet à une réhabilitation, le bâtiment comportait 12 appartements occupés de façon illicite.

La décision de justice avait été rendue le 14 février. Ce sont 17 personnes qui ont été évacuées dans le calme suite à "un travail partenarial entre la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration, la Police nationale, les collectivités et le bailleur", explique la Préfecture du Rhône dans un communiqué.

Des solutions auraient été proposées à ces occupants en fonction de leurs situations individuelles.