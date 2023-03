Mohamed Chihi : "L'audit confirme qu'une caméra seule n'est pas utile"

Ce devait être l'une des grandes annonces de ce début d'année à l'Hôtel de Ville. Le tant attendu audit sur la vidéoprotection a accouché d'une souris, puisque Grégory Doucet n'a ni décidé d'arrêter, ni de booster son parc de caméras.

Mais pour Mohamed Chihi, ce document réalisé en interne est fort en enseignements. "On ne voulait pas que cet audit souffre d'une quelconque contestation quant à sa légitimité", précise l'adjoint à la Sécurité.

Pour l'élu écologistes, "certains lieux sont suréquipés. Pour autant, on n'a pas d'efficacité de la vidéosurveillance seule. (...) L'efficacité est limitée. Elle est largement augmentée à partir du moment où on a des dispositifs complémentaires comme la présence humaine. (...) L'audit confirme qu'une caméra seule n'est pas utile. On a besoin d'agents sur le terrain".

Puisque la Ville va tout de même déployé moins d'une trentaine de nouvelles caméras d'ici 2026, pourquoi ne pas se servir dans l'enveloppe d'un million d'euros proposée par Laurent Wauquiez ? "Le signal envoyé par la Région, c'est que la Ville de Lyon ne développe pas la vidéosurveillance parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Ce n'est pas ça le sujet !", clôt Mohamed Chihi.

