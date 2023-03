Audit sur la vidéoprotection à Lyon : Grégory Doucet annonce le déploiement de nouvelles caméras

Dès son arrivée à l'Hôtel de Ville, Grégory Doucet avait promis ce travail visant à mesurer l'efficacité ou non du dispositif actuellement déployé dans les rues de la capitale des Gaules. Après des rebondissements, la municipalité écologiste a voulu tenir cette étude en interne pour cela, la réalisation de cet audit de performance a été menée dans le cadre d’une inspection générale des services.

Après de nombreux mois d’étude, les résultats ont été présentés ce mercredi à la presse et ils font état de plusieurs points importants.

Tout d’abord il faut savoir qu’à l’heure actuelle la Ville de Lyon possède 571 caméras permanentes sur son territoire et 12 dites nomades qui peuvent être déplacées en fonction des besoins. Cela fait environ 12 caméras au km², ce qui fait de Lyon la deuxième ville de France à la densité la plus forte derrière Nice, mais la 4e en nombre de caméras.

Une couverture importante donc, mais qui pourrait être plus efficace selon l'audit à cause du peu de temps d’utilisation de ces caméras. Sur une année, 90% d'entre elles ne sont utilisées que 4 jours par les opérateurs du centre de supervision urbain que ce soit en pilotage ou en relecture des bandes passantes.

Certaines ne sont pas ou presque pas utilisées. Le top 10 des caméras les plus utilisées sont situées sur la Presqu’île et le secteur de la place Gabriel-Péri à la Guillotière. Le coût total du fonctionnement du parc à l’année est de 2 millions d’euros.

L’audit démontre également des relations parfois compliquées entre les différents acteurs. Pas pour ce qui est des échanges entre les opérateurs du CSU et les services du centre d’information et de commandement de la police dans le cas des enquêtes, mais véritablement entre la Ville de Lyon et les services de l’Etat. Cela est majoritairement dû à un manque de communication et de connaissances des objectifs de chacun selon cet audit.

Concernant les accès à ces images, ces dernières sont toujours transmises par les opérateurs du CSU aux forces de l'ordre en cas de demande, mais le souhait du prédécesseur de l’actuelle préfète du Rhône était principalement d’avoir accès directement aux images des caméras pour gagner du temps. Mais à cela, la Ville de Lyon répond non, assurant qu’elle respecte le code de la sécurité intérieure.

Cet audit n’a pas matière à prouver s’il y a suffisamment de caméras à Lyon. Pour l'adjoint au maire chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi, "la croyance selon laquelle les caméras sont dissuasives n’est pas démontrée et pas démontrable".

Les rues de Lyon bientôt mieux surveillées ?

Fort des résultats de cette étude, Grégory Doucet annonce plusieurs mesures. Notamment celle de passer à 600 caméras au total à Lyon dès 2026. Cela impliquera l’acquisition de 17 caméras, toutes nomades, pour pouvoir tester certains emplacements en fonction des besoins et des résultats qu’elles apportent.

L'édile EELV promet aussi le redéploiement des caméras qui ont montré leur inutilité aux endroits où elles sont postées. C'est notamment le cas à la Cité internationale ou à Gerland. Ainsi, les secteurs du 4e arrondissement et de la préfecture vont être particulièrement privilégiés pour de futures implantations. D'autant que la Croix-Rousse est aujourd'hui complètement dépourvue de caméras. Pour le moment aucune date n’a été donnée quant au redéploiement de ces appareils inutilisés ou presque.

D’ici 2026, Lyon comptera 600 caméras sur son territoire.



Notre ville est donc très bien dotée : elle possède même le 2e meilleur parc de 🇫🇷, juste derrière Nice. L’audit souligne aussi la très bonne qualité du dispositif et le travail efficace de nos agents. Grand merci à eux ! — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 29, 2023

Pour ce qui est de l’amélioration des relations entre les différents acteurs de la sécurité, Grégory Doucet annonce que "cela a commencé dès aujourd’hui en présentant le résultat de cet audit à la préfète et au directeur départemental de la sécurité publique".

Une main tendue vers la préfecture et par ricochet vers Beauvau. Car, faut-il le rappeler, l'origine de l'animosité entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin est à trouver dans la vidéoprotection du quartier de la Duchère. Mais qu'en penseront les membres de la majorité du maire farouchement opposés à la vidéoprotection ? Certains militaient ouvertement pour le démantèlement du réseau de caméras.

La parade visiblement trouvé par le maire EELV est de promettre ces caméras supplémentaires pour l'année où il remettra son écharpe en jeu.

C.R.