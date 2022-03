Pierre Rauzada (Droits du Piéton) : "Déçu, en colère après l'abandon de la piétonnisation de la Presqu'île"

Récemment, la Métropole de Lyon est revenu sur son idée de piétonniser intégralement la Presqu'île. Les élus écologistes parlent désormais d'un "apaisement", qui verrait le jour après une concertation lancée d'ici l'été. "On est déçu, il y a même une petite colère parce que c'était un projet annoncé lors des élections. Et ce projet, il est mort, il n'y aura pas de piétonnisation de la Presqu'île", regrette Pierre Rauzada. Le président de l'association Droits du Piéton ne comprend d'ailleurs pas le nouveau terme employé : "La question que l'on se pose, c'est 'qu'est-ce qu'on apaise ?' La Presqu'île est en zone 30 depuis l'ancienne mandature. On va apaiser une zone 30, ça veut dire quoi ?".

Au 30 mars, Lyon deviendra une ville 30. Pierre Rauzada est sceptique sur les contrôles et le respect de la vitesse par les automobilistes : "Le soir et la nuit, la zone 30 ça nous fait sourire. Quels moyens seront mis en oeuvre à partir de 22h ? A 2h du matin ? Beaucoup d'accidents qui concernent les piétons tués ont lieu en soirée et la nuit".

Pierre Rauzada a tout de même des bons points à distribuer aux écologistes comme les piétonnisations des abords des écoles ou la végétalisation. "C'est très bien. Mais si Grégory Doucet veut devenir le monsieur piéton, il a encore beaucoup de travail. Et j'aurai préféré qu'il dise vouloir devenir le monsieur sécurité piéton", conclut-il.

