Entretien musclé de Grégory Doucet avec le patron du Medef ? "Il est reparti avec la chemise déchirée !"

Entretien musclé de Grégory Doucet avec le patron du Medef ? "Il est reparti avec la chemise déchirée !"
Difficile de savoir ce qu'il s'est réellement passé en 2020 lors d'une rencontre entre Grégory Doucet et Patrick Martin.

Le président lyonnais du Medef racontait mardi soir lors d'un évènement organisé par Gabriel Attal qu'il avait peu apprécié l'entretien, trouvant l'édile écologiste "presque menaçant" et n'écoutant "absolument pas" ce qu'il lui disait.

Interrogé jeudi à ce propos, Grégory Doucet a en partie démenti, arguant la thèse du complot ourdi par Renaissance, puisque l'évènement durant lequel Patrick Martin a révélé ces échanges se faisait sous la houlette de l'ancien Premier ministre, grand soutien de… Jean-Michel Aulas.

"Tout cela sort de manière assez opportune", s'est plaint Grégory Doucet, arguant que "le Medef soutient la droite et les macronistes".

Quant aux accusations formulées par Patrick Martin sur son comportement, le maire de Lyon dit ne "pas avoir vécu la même scène" que celle rapportée par le chef d'entreprise. Bruno Bernard préférant faire une blague plutôt que de préciser la nature de ces débats : "Il (Patrick Martin ndlr) est reparti avec la chemise déchirée !"

Grégory Doucet

Patrick Martin

0-50 sur 54 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aveuglement Militant & Mépris le 30/01/2026 à 12:17
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 30/01/2026 à 12h05

Il faut vraiment être d une faiblesse inouïe pour se faire malmener par des mangeurs de quinoa en carence nutritionnelles. Doucet gagne des points là.

Quelle faiblesse ? Il ne fait constater le sectarisme de Doucet et l'incapacité d'écoute de ce maire militant écolo qui préfère imposer ses dogmes de façon rigide plutôt qu'être à l'écoute pour d'autres approches.

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 30/01/2026 à 12:05

Il faut vraiment être d une faiblesse inouïe pour se faire malmener par des mangeurs de quinoa en carence nutritionnelles. Doucet gagne des points là.

Signaler Répondre
avatar
Aurevoirpresidentaurevoir.... le 30/01/2026 à 11:58
Quelle galère …. a écrit le 30/01/2026 à 11h53

À se demander si, à la tête d’une Ong, ce monsieur Doucet a été bon, vu son mandat de maire, on peut très fortement en douter !!!

Une pensée pleine de compassion pour la prochaine ONG qui l accueillera, et surtout une grande tristesse pour les pays qui accueilleront cette ONG....

Signaler Répondre
avatar
Ces clowns... le 30/01/2026 à 11:56

Menaçants comme Doucet ou pitre comme Bernard...

Cette fin de règne est une purge...

Signaler Répondre
avatar
Quelle galère …. le 30/01/2026 à 11:53

À se demander si, à la tête d’une Ong, ce monsieur Doucet a été bon, vu son mandat de maire, on peut très fortement en douter !!!

Signaler Répondre
avatar
doudou ta raison Dominique niquenique le 30/01/2026 à 11:09

"Il est reparti avec la chemise déchirée !"
Il est plutôt parti le pantalon baissé le représentant patronale

Signaler Répondre
avatar
Alak le 30/01/2026 à 10:52

A croire qu'à Lyon, il n'y a que deux candidats...

Je ne dirais même pas ce que je pense du MEDEF... Sauf que cela fait bien longtemps que cette "organisation" n'est absolument plus digne de confiance !

Bref, choisir entre ces deux candidats sur-médiatisés et acteurs depuis longtemps du déclin Lyonnais, cela revient à choisir entre la peste et le choléra, à mes yeux.

Signaler Répondre
avatar
Pitoyable le 30/01/2026 à 10:45

C'est çui qui dit qu'y est.....
Pitoyable petit maire.....

Signaler Répondre
avatar
conseil le 30/01/2026 à 10:45

La technique de Bruno Bernard à l’encontre du monde de l’entreprise est plus sûre : le mépris. Voys auriez pu en profiter pour passer une commande de légumes bio en circuit court livré à vélo sur votre smartphone

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 30/01/2026 à 10:14

rien d’étonnant avec Doucet , c est comme Bernard qui joue avec son tel pendant les discours à la salle 3000
en réalité ces deux personnages n ont rien à foudre des lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 30/01/2026 à 10:11

C'est la fin des fourbes, pleutres et égocentrés de la gauche islamo-ecolo , ont va enfin retrouver une vie normale, un peu plus ordonnées un peu plus Française avec la disparition de ces ambassadeurs du Maghreb, de l'écologie dogmatique et du laxisme victimaire .

Signaler Répondre
avatar
**++--**// FORZA EELV //**--++** le 30/01/2026 à 09:53

Excellent !
Les doudounes municipales éco-responsables "Made in Bangladesh" sont, elles, indéchirables.

Poursuivons l'Apaisement Inclusif : Forza EELV !

Signaler Répondre
avatar
troll de lyonmag le 30/01/2026 à 09:53
LFI 69 a écrit le 30/01/2026 à 08h24

J'💛 Macron, sans qui je n'existerais pas ...

pathetique

Signaler Répondre
avatar
La Rance Infecte ! le 30/01/2026 à 09:26
LFI 69 a écrit le 30/01/2026 à 08h24

J'💛 Macron, sans qui je n'existerais pas ...

LFI pue !

Signaler Répondre
avatar
Minable le 30/01/2026 à 09:19

Les commentaires de doucet sont dignes u caniveau, pathetique et niveau zero Il (Patrick Martin ndlr) est reparti avec la chemise déchirée !"

Signaler Répondre
avatar
totabulle le 30/01/2026 à 09:19
Hildegonde a écrit le 30/01/2026 à 08h14

Voilà que Doucet se prend pour Hollande ....
Blagounette.... qui tombe à plat !
Lamentable.

c'est vrai ,comme abruti c"est même le roi avec tout ces valets ,vive l'écologie destrutrice de notre ville de Lyon ou jaimais aller flaner ,les bouchons la place (Bellecour) de ce qui reste ,c'est un massacre aller ça va changer.........

Signaler Répondre
avatar
Les bras croisés le 30/01/2026 à 09:00

Patrick Martin fait référence à Doucet comme d'un militant rigide et fermé sur ses idées qui n'écoute pas son interlocuteur car lui "il sait" et doit imposer ses dogmes de façon très dure...Doucet ne fait pas de démenti ? C'est bien cela la mentalité de ce militant écolo ?

Signaler Répondre
avatar
Il s’enfonce définitivement dans la médiocrité le 30/01/2026 à 08:51

Ce n’est pas un maire. Il fera moins de 20%.

Signaler Répondre
avatar
Lyontranquillite le 30/01/2026 à 08:43

Ne pas perdre son temps avec des gens de peu d importance.....
Par contre soyons nombreux samedi a 11h, pla ce Marechal LYAUTEY pour soutenir nos forces de l ordre..... Nous avons besoin d eux pour notre sécurité, et nous devons leur prouver notre attachement.

Signaler Répondre
avatar
bien le bonjour le 30/01/2026 à 08:41
Pasteque69 a écrit le 30/01/2026 à 06h11

Mais quel abruti ce maire .....

et dire qu'il est maire!! alors que penser de ses administrés?? élu en 2020 le gars greg!!!!!et par qui????

Signaler Répondre
avatar
Lyonmars2026 le 30/01/2026 à 08:35
LFI 69 a écrit le 30/01/2026 à 08h06

A quelques semaines des élections le président du Medef, très proche du macronisme et donc de son représentant en chef à Lyon, Aulas, se souvient d'un coup d'une anecdote de 2020 sur l'adversaire d'Aulas.
Et des lyonnais pensent voter pour ces menteur, manipulateurs, "endetteurs" et pilleurs d'argent public.

Non, on ne pense pas, on va le faire
JMA ❤️❤️❤️

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 30/01/2026 à 08:33

Il croit avoir de l’humour !!!
Même Guignol n’en voudrait pas

Signaler Répondre
avatar
04LYON le 30/01/2026 à 08:32
erreur strategique!! a écrit le 30/01/2026 à 06h39

il s enfonce...presentement ,son humour décalé n a plus l heur de plaire...le moment n est plus à la legerete...et il ne s en rend pas compte

Le pauvre, il n' a même pas la répartie qui pourrait nous le rendre sympathique...

Signaler Répondre
avatar
de gôche le 30/01/2026 à 08:25

c est la méthode de l f i !!! doucet est il une taupe de mélanchon aurait il pris des cours avec arnault ???

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 30/01/2026 à 08:24

J'💛 Macron, sans qui je n'existerais pas ...

Signaler Répondre
avatar
Cherchez ! le 30/01/2026 à 08:23
Manu9 a écrit le 30/01/2026 à 07h20

En même temps, quand Aulas propose comme ambition de faire revenir Jean Michel Jarre et le Tour de France…. c’est top ringard et pas à la hauteur du soi disant visionnaire ! ah ah ! Ptdr hier soir sur BFM ! même pas belle mère qui a son âge, l’a trouvé naze….

Où est le "ringard" ?? (c'est celui qui dit qui ...................).

Signaler Répondre
avatar
Fin de règne difficile le 30/01/2026 à 08:22

En 6 années, Gregory Doucet aura terriblement abîmé la fonction de maire.

Son successeur aura du travail pour réconcilier la population avec cette mairie qui fonctionne si mal, qui est outrageusement politisée, et qui ne travaille clairement pas dans le sens de l'intérêt des lyonnaise et des lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
à la niche le 30/01/2026 à 08:21
LFI 69 a écrit le 30/01/2026 à 08h06

A quelques semaines des élections le président du Medef, très proche du macronisme et donc de son représentant en chef à Lyon, Aulas, se souvient d'un coup d'une anecdote de 2020 sur l'adversaire d'Aulas.
Et des lyonnais pensent voter pour ces menteur, manipulateurs, "endetteurs" et pilleurs d'argent public.

bientôt retour à la niche toute cette gauche inculte, raciste, antisemite, rose verte rouge. qui donne une drôle de couleur eg une auteur nauséabonde.

Signaler Répondre
avatar
Quel homme !!! le 30/01/2026 à 08:18

On l'appelle "Zorro" !! Dommage qu'il ait perdu son cheval !

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 30/01/2026 à 08:14

Voilà que Doucet se prend pour Hollande ....
Blagounette.... qui tombe à plat !
Lamentable.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 30/01/2026 à 08:06

A quelques semaines des élections le président du Medef, très proche du macronisme et donc de son représentant en chef à Lyon, Aulas, se souvient d'un coup d'une anecdote de 2020 sur l'adversaire d'Aulas.
Et des lyonnais pensent voter pour ces menteur, manipulateurs, "endetteurs" et pilleurs d'argent public.

Signaler Répondre
avatar
:( le 30/01/2026 à 08:00

hilarant.

Signaler Répondre
avatar
Wp le 30/01/2026 à 08:00

Les dernières gesticulations du gnou pris dans les dents du crocodile...manque plus que le regard dans le vide post défaite

Signaler Répondre
avatar
D'où c'est ? le 30/01/2026 à 07:57

Rien d'étonnant pour celui qui a choisi de faire partie de la fachosphère.

Ces gens ne supportent pas ceux qui ne pensent pas comme eux.

Signaler Répondre
avatar
kool le 30/01/2026 à 07:56
Diego a écrit le 30/01/2026 à 07h32

il faut reconnaitre que Greg qui fait peur physiquement à qui que ce soit, personne peut y croire.

La violence de ses mots à cet escrologiste,est flagrante ,rien qu'à son regard :il ne faut pas le contrarier .

Signaler Répondre
avatar
Bouffonnerie le 30/01/2026 à 07:56

Plus que deux mois avant de dégager ce bouffon, c'est court et long à la fois.

Signaler Répondre
avatar
Outrageant le 30/01/2026 à 07:48

GD a voulu faire de l'humour, mais il ne sait pas faire. Cette remarque est déplacée et irrespectueuse !!!! Le président du MEDEF ne lui a pas manqué de respect. Il a relaté des faits. Si ces faits étaient faux, GD peut rétablir sa vérité... Mais il faudrait qu'il sache communiquer !!!!

Signaler Répondre
avatar
Guillome30 le 30/01/2026 à 07:34
Doucet est un militant a écrit le 30/01/2026 à 07h20

Il n'aura jamais réussi à rentrer dans le costume de maire. Ni a trouver le bon ton pour communiquer avec sa population.

Et c'est pas à un mois des élections que l'histoire d'amour entre une personne et son peuple va subitement se révéler...

Doucet a déjà perdu, il le sait.

On est pas "son" peuple mais plutôt ces employeurs et on va le dégager

Signaler Répondre
avatar
Diego le 30/01/2026 à 07:32

il faut reconnaitre que Greg qui fait peur physiquement à qui que ce soit, personne peut y croire.

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 30/01/2026 à 07:29

Comme d'habitude avec ce personnage de farce, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, je suis une victime, blablabla....
Allez oust. Dehors. Lyon mérite mieux qu'un roquet aux abois, arrogant et cynique.

Signaler Répondre
avatar
quel blaireau le 30/01/2026 à 07:27

vivement que cet incapable dégage! une bonne claque aux mauvaises odeurs!!!

Signaler Répondre
avatar
l'aube blanche le 30/01/2026 à 07:24

Pauvre gars c'est toi qui va te faire déchiré et dès le premier tour des municipales.

Signaler Répondre
avatar
La morale de cette histoire le 30/01/2026 à 07:21

C’est que Doudou adore la contrainte… pour les autres!!!
Il n’aime pas la contradiction et
adore se comporter en paon devant ses adeptes abrutis de verdouilleries !

Signaler Répondre
avatar
Doucet est un militant le 30/01/2026 à 07:20

Il n'aura jamais réussi à rentrer dans le costume de maire. Ni a trouver le bon ton pour communiquer avec sa population.

Et c'est pas à un mois des élections que l'histoire d'amour entre une personne et son peuple va subitement se révéler...

Doucet a déjà perdu, il le sait.

Signaler Répondre
avatar
Manu9 le 30/01/2026 à 07:20

En même temps, quand Aulas propose comme ambition de faire revenir Jean Michel Jarre et le Tour de France…. c’est top ringard et pas à la hauteur du soi disant visionnaire ! ah ah ! Ptdr hier soir sur BFM ! même pas belle mère qui a son âge, l’a trouvé naze….

Signaler Répondre
avatar
nervous breakdown le 30/01/2026 à 06:56
erreur strategique!! a écrit le 30/01/2026 à 06h39

il s enfonce...presentement ,son humour décalé n a plus l heur de plaire...le moment n est plus à la legerete...et il ne s en rend pas compte

il craque....il a pas les epaules..l envergure....

Signaler Répondre
avatar
erreur strategique!! le 30/01/2026 à 06:39
Castor a écrit le 30/01/2026 à 06h29

pathétique Doucet, une bonne tisane et au lit

il s enfonce...presentement ,son humour décalé n a plus l heur de plaire...le moment n est plus à la legerete...et il ne s en rend pas compte

Signaler Répondre
avatar
Etonné le 30/01/2026 à 06:35

Comme je l'ai dis dans un autre commentaire quand vous élisez quelqu'un qui n'est qu'un militant et rien d'autre il ne faut pas s'étonner de la bêtise.
Ce monsieur Doucet comme beaucoup à gauche pensent que l'argent est magique et que les caisses publiques sont sans fonds quitte à endetter les français pour plusieurs générations.
J'aimerais qu'on stoppe les dons des municipalités à diverses associations souvent de gauche ou à des pays étrangers ... le classement montre que les français en terme de richesse sont maintenant en dessous de la moyenne européenne mais on continue avec des gens comme ça à les endetter pour des gens d'ailleurs !

Signaler Répondre
avatar
Castor le 30/01/2026 à 06:29

pathétique Doucet, une bonne tisane et au lit

Signaler Répondre
avatar
GRILLE DE LECTURE le 30/01/2026 à 06:29

L’honnêteté sans filtre, ça ne passe pas de nos jours ! Ça agresse !

Signaler Répondre

