Entretien musclé de Grégory Doucet avec le patron du Medef ? "Il est reparti avec la chemise déchirée !"

Le président lyonnais du Medef racontait mardi soir lors d'un évènement organisé par Gabriel Attal qu'il avait peu apprécié l'entretien, trouvant l'édile écologiste "presque menaçant" et n'écoutant "absolument pas" ce qu'il lui disait.
Cela se passe de commentaires… pic.twitter.com/JEz5DCEJLB— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 28, 2026
Interrogé jeudi à ce propos, Grégory Doucet a en partie démenti, arguant la thèse du complot ourdi par Renaissance, puisque l'évènement durant lequel Patrick Martin a révélé ces échanges se faisait sous la houlette de l'ancien Premier ministre, grand soutien de… Jean-Michel Aulas.
"Tout cela sort de manière assez opportune", s'est plaint Grégory Doucet, arguant que "le Medef soutient la droite et les macronistes".
Quant aux accusations formulées par Patrick Martin sur son comportement, le maire de Lyon dit ne "pas avoir vécu la même scène" que celle rapportée par le chef d'entreprise. Bruno Bernard préférant faire une blague plutôt que de préciser la nature de ces débats : "Il (Patrick Martin ndlr) est reparti avec la chemise déchirée !"
Quelle faiblesse ? Il ne fait constater le sectarisme de Doucet et l'incapacité d'écoute de ce maire militant écolo qui préfère imposer ses dogmes de façon rigide plutôt qu'être à l'écoute pour d'autres approches.Signaler Répondre
Il faut vraiment être d une faiblesse inouïe pour se faire malmener par des mangeurs de quinoa en carence nutritionnelles. Doucet gagne des points là.Signaler Répondre
Une pensée pleine de compassion pour la prochaine ONG qui l accueillera, et surtout une grande tristesse pour les pays qui accueilleront cette ONG....Signaler Répondre
Menaçants comme Doucet ou pitre comme Bernard...Signaler Répondre
Cette fin de règne est une purge...
À se demander si, à la tête d’une Ong, ce monsieur Doucet a été bon, vu son mandat de maire, on peut très fortement en douter !!!Signaler Répondre
"Il est reparti avec la chemise déchirée !"Signaler Répondre
Il est plutôt parti le pantalon baissé le représentant patronale
A croire qu'à Lyon, il n'y a que deux candidats...Signaler Répondre
Je ne dirais même pas ce que je pense du MEDEF... Sauf que cela fait bien longtemps que cette "organisation" n'est absolument plus digne de confiance !
Bref, choisir entre ces deux candidats sur-médiatisés et acteurs depuis longtemps du déclin Lyonnais, cela revient à choisir entre la peste et le choléra, à mes yeux.
C'est çui qui dit qu'y est.....Signaler Répondre
Pitoyable petit maire.....
La technique de Bruno Bernard à l’encontre du monde de l’entreprise est plus sûre : le mépris. Voys auriez pu en profiter pour passer une commande de légumes bio en circuit court livré à vélo sur votre smartphoneSignaler Répondre
rien d’étonnant avec Doucet , c est comme Bernard qui joue avec son tel pendant les discours à la salle 3000Signaler Répondre
en réalité ces deux personnages n ont rien à foudre des lyonnais
C'est la fin des fourbes, pleutres et égocentrés de la gauche islamo-ecolo , ont va enfin retrouver une vie normale, un peu plus ordonnées un peu plus Française avec la disparition de ces ambassadeurs du Maghreb, de l'écologie dogmatique et du laxisme victimaire .Signaler Répondre
Excellent !Signaler Répondre
Les doudounes municipales éco-responsables "Made in Bangladesh" sont, elles, indéchirables.
Poursuivons l'Apaisement Inclusif : Forza EELV !
pathetiqueSignaler Répondre
LFI pue !Signaler Répondre
Les commentaires de doucet sont dignes u caniveau, pathetique et niveau zero Il (Patrick Martin ndlr) est reparti avec la chemise déchirée !"Signaler Répondre
c'est vrai ,comme abruti c"est même le roi avec tout ces valets ,vive l'écologie destrutrice de notre ville de Lyon ou jaimais aller flaner ,les bouchons la place (Bellecour) de ce qui reste ,c'est un massacre aller ça va changer.........Signaler Répondre
Patrick Martin fait référence à Doucet comme d'un militant rigide et fermé sur ses idées qui n'écoute pas son interlocuteur car lui "il sait" et doit imposer ses dogmes de façon très dure...Doucet ne fait pas de démenti ? C'est bien cela la mentalité de ce militant écolo ?Signaler Répondre
Ce n’est pas un maire. Il fera moins de 20%.Signaler Répondre
Ne pas perdre son temps avec des gens de peu d importance.....Signaler Répondre
Par contre soyons nombreux samedi a 11h, pla ce Marechal LYAUTEY pour soutenir nos forces de l ordre..... Nous avons besoin d eux pour notre sécurité, et nous devons leur prouver notre attachement.
et dire qu'il est maire!! alors que penser de ses administrés?? élu en 2020 le gars greg!!!!!et par qui????Signaler Répondre
Non, on ne pense pas, on va le faireSignaler Répondre
JMA ❤️❤️❤️
Il croit avoir de l’humour !!!Signaler Répondre
Même Guignol n’en voudrait pas
Le pauvre, il n' a même pas la répartie qui pourrait nous le rendre sympathique...Signaler Répondre
c est la méthode de l f i !!! doucet est il une taupe de mélanchon aurait il pris des cours avec arnault ???Signaler Répondre
J'💛 Macron, sans qui je n'existerais pas ...Signaler Répondre
Où est le "ringard" ?? (c'est celui qui dit qui ...................).Signaler Répondre
En 6 années, Gregory Doucet aura terriblement abîmé la fonction de maire.Signaler Répondre
Son successeur aura du travail pour réconcilier la population avec cette mairie qui fonctionne si mal, qui est outrageusement politisée, et qui ne travaille clairement pas dans le sens de l'intérêt des lyonnaise et des lyonnais.
bientôt retour à la niche toute cette gauche inculte, raciste, antisemite, rose verte rouge. qui donne une drôle de couleur eg une auteur nauséabonde.Signaler Répondre
On l'appelle "Zorro" !! Dommage qu'il ait perdu son cheval !Signaler Répondre
Voilà que Doucet se prend pour Hollande ....Signaler Répondre
Blagounette.... qui tombe à plat !
Lamentable.
A quelques semaines des élections le président du Medef, très proche du macronisme et donc de son représentant en chef à Lyon, Aulas, se souvient d'un coup d'une anecdote de 2020 sur l'adversaire d'Aulas.Signaler Répondre
Et des lyonnais pensent voter pour ces menteur, manipulateurs, "endetteurs" et pilleurs d'argent public.
hilarant.Signaler Répondre
Les dernières gesticulations du gnou pris dans les dents du crocodile...manque plus que le regard dans le vide post défaiteSignaler Répondre
Rien d'étonnant pour celui qui a choisi de faire partie de la fachosphère.Signaler Répondre
Ces gens ne supportent pas ceux qui ne pensent pas comme eux.
La violence de ses mots à cet escrologiste,est flagrante ,rien qu'à son regard :il ne faut pas le contrarier .Signaler Répondre
Plus que deux mois avant de dégager ce bouffon, c'est court et long à la fois.Signaler Répondre
GD a voulu faire de l'humour, mais il ne sait pas faire. Cette remarque est déplacée et irrespectueuse !!!! Le président du MEDEF ne lui a pas manqué de respect. Il a relaté des faits. Si ces faits étaient faux, GD peut rétablir sa vérité... Mais il faudrait qu'il sache communiquer !!!!Signaler Répondre
On est pas "son" peuple mais plutôt ces employeurs et on va le dégagerSignaler Répondre
il faut reconnaitre que Greg qui fait peur physiquement à qui que ce soit, personne peut y croire.Signaler Répondre
Comme d'habitude avec ce personnage de farce, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, je suis une victime, blablabla....Signaler Répondre
Allez oust. Dehors. Lyon mérite mieux qu'un roquet aux abois, arrogant et cynique.
vivement que cet incapable dégage! une bonne claque aux mauvaises odeurs!!!Signaler Répondre
Pauvre gars c'est toi qui va te faire déchiré et dès le premier tour des municipales.Signaler Répondre
C’est que Doudou adore la contrainte… pour les autres!!!Signaler Répondre
Il n’aime pas la contradiction et
adore se comporter en paon devant ses adeptes abrutis de verdouilleries !
Il n'aura jamais réussi à rentrer dans le costume de maire. Ni a trouver le bon ton pour communiquer avec sa population.Signaler Répondre
Et c'est pas à un mois des élections que l'histoire d'amour entre une personne et son peuple va subitement se révéler...
Doucet a déjà perdu, il le sait.
En même temps, quand Aulas propose comme ambition de faire revenir Jean Michel Jarre et le Tour de France…. c’est top ringard et pas à la hauteur du soi disant visionnaire ! ah ah ! Ptdr hier soir sur BFM ! même pas belle mère qui a son âge, l’a trouvé naze….Signaler Répondre
il craque....il a pas les epaules..l envergure....Signaler Répondre
il s enfonce...presentement ,son humour décalé n a plus l heur de plaire...le moment n est plus à la legerete...et il ne s en rend pas compteSignaler Répondre
Comme je l'ai dis dans un autre commentaire quand vous élisez quelqu'un qui n'est qu'un militant et rien d'autre il ne faut pas s'étonner de la bêtise.Signaler Répondre
Ce monsieur Doucet comme beaucoup à gauche pensent que l'argent est magique et que les caisses publiques sont sans fonds quitte à endetter les français pour plusieurs générations.
J'aimerais qu'on stoppe les dons des municipalités à diverses associations souvent de gauche ou à des pays étrangers ... le classement montre que les français en terme de richesse sont maintenant en dessous de la moyenne européenne mais on continue avec des gens comme ça à les endetter pour des gens d'ailleurs !
pathétique Doucet, une bonne tisane et au litSignaler Répondre
L’honnêteté sans filtre, ça ne passe pas de nos jours ! Ça agresse !Signaler Répondre