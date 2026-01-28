"Il est devenu presque menaçant" : pourquoi le président du Medef a détesté sa rencontre avec le maire de Lyon Grégory Doucet

Pourtant, il y a des comportements qui reviennent et qui parleront à beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'avoir un entretien privé avec le maire écologiste de Lyon.

Cette fois, c'est Patrick Martin, le président du Medef qui revient sur une discussion très franche avec l'édile lyonnais.

A l'occasion de la Nuit de la Nouvelle République ce mardi soir, évènement de débats organisé par Gabriel Attal, Patrick Martin a donc profité de la table ronde "Écologie, économie, autorité : tout est foutu ?" pour raconter une anecdote. En l'occurrence sa rencontre pendant deux heures Grégory Doucet, à la demande de ce dernier.

"Il me fait un cours, il n'écoute absolument pas ce que je pouvais lui dire car il savait, lui", s'est d'abord plaint le patron du syndicat patronal.

La conversation a ensuite bifurqué sur l'acceptation des changements d'habitudes des Lyonnais, Patrick Martin indiquant que "la pédagogie est plus efficace que la contrainte".

"Il était charmant jusque là. Il est devenu presque menaçant", poursuit-il au sujet d'un Grégory Doucet qui l'aurait alors tapé du doigt sur la poitrine en rétorquant avec "un regard mauvais" : "Non cher ami, il faut des contraintes très dures".

Patrick Martin conclut alors en laissant entendre qu'il appelle à la défaite du maire sortant.

"Cela se passe de commentaires", a réagi Jean-Michel Aulas, probable favori du patron du Medef, sur ses réseaux sociaux en partageant cette séquence.