"Il est devenu presque menaçant" : pourquoi le président du Medef a détesté sa rencontre avec le maire de Lyon Grégory Doucet

Grégory Doucet dit avoir changé en six ans de mandature.

Pourtant, il y a des comportements qui reviennent et qui parleront à beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'avoir un entretien privé avec le maire écologiste de Lyon.

Cette fois, c'est Patrick Martin, le président du Medef qui revient sur une discussion très franche avec l'édile lyonnais.

A l'occasion de la Nuit de la Nouvelle République ce mardi soir, évènement de débats organisé par Gabriel Attal, Patrick Martin a donc profité de la table ronde "Écologie, économie, autorité : tout est foutu ?" pour raconter une anecdote. En l'occurrence sa rencontre pendant deux heures Grégory Doucet, à la demande de ce dernier.

"Il me fait un cours, il n'écoute absolument pas ce que je pouvais lui dire car il savait, lui", s'est d'abord plaint le patron du syndicat patronal.

La conversation a ensuite bifurqué sur l'acceptation des changements d'habitudes des Lyonnais, Patrick Martin indiquant que "la pédagogie est plus efficace que la contrainte".

"Il était charmant jusque là. Il est devenu presque menaçant", poursuit-il au sujet d'un Grégory Doucet qui l'aurait alors tapé du doigt sur la poitrine en rétorquant avec "un regard mauvais" : "Non cher ami, il faut des contraintes très dures".

Patrick Martin conclut alors en laissant entendre qu'il appelle à la défaite du maire sortant.

"Cela se passe de commentaires", a réagi Jean-Michel Aulas, probable favori du patron du Medef, sur ses réseaux sociaux en partageant cette séquence.

Grégory Doucet

Patrick Martin

Ilnousmetlahonte le 28/01/2026 à 16:06

Désolé M MARTIN, ce personnage n' est pas un lyonnais. Revenez chez nous après mars, vous êtes le bienvenu. Vous aurez alors la chance d y rencontrer l' âme lyonnaise, la classe,M AULAS
❤️❤️❤️

Argent pollution argent argent le 28/01/2026 à 16:01

Venant du Medef, c'est un compliment.

mouais le 28/01/2026 à 15:55

Quelle crédibilité peut-on accorder à ça ?

alors là le 28/01/2026 à 15:54

Et après ces propos on nous parle de liberté et de démocratie ? en disant qu'il faut des contraintes dures ? mais ou sommes nous ?

Azraël le 28/01/2026 à 15:52

Le masque tombe
Au risque de choquer quelqu'un-e-s de ses groupies, le petit dictateur qui sommeillait en Gargamel montre le bout de son nez

Anti gauchosphere le 28/01/2026 à 15:50

Rien d'étonnant de manière générale chez les écolos et le reste de la gauchosphere, ils sont sectaires, dogmatiques et proches du stalinisme, bref rien de bon chez ces pseudo "democrates", il suffit de voir les commentaires ici des Lfistes, écolo et gauchistes notoires ....

vive lyon le 28/01/2026 à 15:43

les ecolos n’aiment pas les entreprises. si ce n’est pour allègrement profiter de leurs impôts et taxes pour dépenser sans compter dans n’importe quoi.. c’est comme les gosses faut un peu d’éducation pour certains..

c'est fou le 28/01/2026 à 15:42

étonnant de la part du Medef

Et bien le 28/01/2026 à 15:42

Doucet pourrait prochainement se prendre une claque dans le beignet lors d'une de ses apparitions, il veut du dur certains seraient heureux de te l'enseigner maire de pacotille.

Citoyen1 le 28/01/2026 à 15:37

Il a tout résumé..

Caton l'Ancien le 28/01/2026 à 15:37

Comme disait le gal de Gaulle : la politique de la France ne fait pas à la corbeille...

