"Il est devenu presque menaçant" : pourquoi le président du Medef a détesté sa rencontre avec le maire de Lyon Grégory Doucet

Pourtant, il y a des comportements qui reviennent et qui parleront à beaucoup de ceux qui ont eu l'occasion d'avoir un entretien privé avec le maire écologiste de Lyon.
Cette fois, c'est Patrick Martin, le président du Medef qui revient sur une discussion très franche avec l'édile lyonnais.
A l'occasion de la Nuit de la Nouvelle République ce mardi soir, évènement de débats organisé par Gabriel Attal, Patrick Martin a donc profité de la table ronde "Écologie, économie, autorité : tout est foutu ?" pour raconter une anecdote. En l'occurrence sa rencontre pendant deux heures Grégory Doucet, à la demande de ce dernier.
"Il me fait un cours, il n'écoute absolument pas ce que je pouvais lui dire car il savait, lui", s'est d'abord plaint le patron du syndicat patronal.
La conversation a ensuite bifurqué sur l'acceptation des changements d'habitudes des Lyonnais, Patrick Martin indiquant que "la pédagogie est plus efficace que la contrainte".
"Il était charmant jusque là. Il est devenu presque menaçant", poursuit-il au sujet d'un Grégory Doucet qui l'aurait alors tapé du doigt sur la poitrine en rétorquant avec "un regard mauvais" : "Non cher ami, il faut des contraintes très dures".
Patrick Martin conclut alors en laissant entendre qu'il appelle à la défaite du maire sortant.
"Cela se passe de commentaires", a réagi Jean-Michel Aulas, probable favori du patron du Medef, sur ses réseaux sociaux en partageant cette séquence.
Cela se passe de commentaires… pic.twitter.com/JEz5DCEJLB— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) January 28, 2026
Désolé M MARTIN, ce personnage n' est pas un lyonnais. Revenez chez nous après mars, vous êtes le bienvenu. Vous aurez alors la chance d y rencontrer l' âme lyonnaise, la classe,M AULASSignaler Répondre
❤️❤️❤️
Venant du Medef, c'est un compliment.Signaler Répondre
Quelle crédibilité peut-on accorder à ça ?Signaler Répondre
Et après ces propos on nous parle de liberté et de démocratie ? en disant qu'il faut des contraintes dures ? mais ou sommes nous ?Signaler Répondre
Le masque tombeSignaler Répondre
Au risque de choquer quelqu'un-e-s de ses groupies, le petit dictateur qui sommeillait en Gargamel montre le bout de son nez
Rien d'étonnant de manière générale chez les écolos et le reste de la gauchosphere, ils sont sectaires, dogmatiques et proches du stalinisme, bref rien de bon chez ces pseudo "democrates", il suffit de voir les commentaires ici des Lfistes, écolo et gauchistes notoires ....Signaler Répondre
les ecolos n’aiment pas les entreprises. si ce n’est pour allègrement profiter de leurs impôts et taxes pour dépenser sans compter dans n’importe quoi.. c’est comme les gosses faut un peu d’éducation pour certains..Signaler Répondre
étonnant de la part du MedefSignaler Répondre
Doucet pourrait prochainement se prendre une claque dans le beignet lors d'une de ses apparitions, il veut du dur certains seraient heureux de te l'enseigner maire de pacotille.Signaler Répondre
Il a tout résumé..Signaler Répondre
Comme disait le gal de Gaulle : la politique de la France ne fait pas à la corbeille...Signaler Répondre