Pris en flagrant délit en train de piloter un drone au-dessus de la prison de Villefranche, il nie les faits

Dans la nuit de dimanche 15 à lundi 16 mars, les agents de la prison de Villefranche-sur-Saône ont repéré un drone qui survolait l'établissement caladois. L'engin a été suivi, pour remonter jusqu'à son pilote, un jeune homme de 20 ans accompagné d'une femme chargée de l'avertir si la police arrivait.

Les deux individus ont été interpellés, tandis que des colis contenant des cigarettes, du cannabis, des cartes Sim et un téléphone étaient retrouvés.

En garde à vue, le suspect a nié les faits. Il sera jugé ce jeudi par le tribunal correctionnel de Villefranche. Sa complice a été relâchée.