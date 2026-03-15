Politique

"Nous sommes en mesure de gagner le deuxième tour" : Grégory Doucet vise sa réélection à Lyon

"Nous sommes en mesure de gagner le deuxième tour" : Grégory Doucet vise sa réélection à Lyon
Grégory Doucet - Lyon Mag

Si les résultats officiels ne sont pas encore tombés à Lyon, Grégory Doucet a réagi aux premières estimations qui le donnent au coude-à-coude avec Jean-Michel Aulas.

"On a de bonnes raisons de penser ce soir qu'une étape a été franchie et que nous sommes en mesure de gagner au deuxième tour. On a déjoué beaucoup de pronostics puisque les premiers qui étaient tombés nous donnaient perdants dès le premier tour", a commenté le maire écologiste de Lyon candidat à sa réélection, à son arrivée à la Préfecture du Rhône.

"J'appelle ce soir à la responsabilité de chacune et chacun je pense à Georges Képénékian, à Nathalie Perrin Gilbert, à Anais Belouassa. Je ne me trompe pas d'adversaire face à un programme réactionnaire du siècle dernier qui est porté par mon opposant. Les Lyonnais et les Lyonnaises n'en veulent pas", a assuré Grégory Doucet, qui a donc une semaine pour convaincre les électeurs avant le deuxième tour.

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