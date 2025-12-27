Villeurbanne : Jean-Michel Aulas devrait miser sur une candidature de gauche avec Sylvie Blès-Gagnaire

Le candidat Coeur Lyonnais aux élections municipales à Lyon doit en effet trancher sur l'identité de celui ou celle qui portera ses couleurs dans la désormais 16e plus grande ville de France.

Il y a deux scrutins importants. Les municipales pour lesquelles l'ex-député Marc Fraysse fait figure de dernier des Mohicans. Et surtout les métropolitaines, dans une circonscription qui rapporte 17 conseillers et où se présentera le président écologiste sortant Bruno Bernard.

Parachutée depuis peu, la conseillère régionale LR Sophie Cruz lorgnait sur la tête de liste métropolitaine.

Mais la droite est un champ de ruines au pied des Gratte-Ciels et une nouvelle déculottée s'annonçait, laissant un boulevard à la gauche représentée sous toutes ses formes avec le maire sortant Cédric Van Styvendael, l'ancien édile Jean-Paul Bret et l'insoumis Mathieu Garabedian. Et donc Bruno Bernard à la tête de la gauche unie côté Métropole.

C'est pourquoi Jean-Michel Aulas devrait se tourner vers une candidature de gauche avec Sylvie Blès-Gagnaire, dont le nom circule ces derniers jours pour les métropolitaines villeurbannaises.

Petite-fille d'Etienne Gagnaire, maire de Villeurbanne entre 1954 et 1977, elle a fait ses gammes dans la communication auprès d'élus socialistes.

Directrice de la com' de la Ville de Villeurbanne entre 1998 et 2001, elle avait rejoint le même poste au Sytral entre 2001 et 2004 . Puis elle avait été nommée à la tête du service de presse et des relations publiques de la Région Rhône-Alpes en 2004, après l’élection de Jean-Jack Queyranne. La diplômée de Sciences Po était également devenue directrice du cabinet de Bernard Rivalta, le président du Sytral. Depuis, elle occupait un poste à responsabilités à la fédération du BTP du Rhône.

Femme de l'ombre, qui reconnaît volontiers préférer murmurer à l'oreille des puissants plutôt que de prendre la lumière, Sylvie Blès-Gagnaire sera-t-elle un bon choix pour limiter la casse, voire inverser la tendance ?