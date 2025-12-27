Villeurbanne : Jean-Michel Aulas devrait miser sur une candidature de gauche avec Sylvie Blès-Gagnaire

Le candidat Coeur Lyonnais aux élections municipales à Lyon doit en effet trancher sur l'identité de celui ou celle qui portera ses couleurs dans la désormais 16e plus grande ville de France.
Il y a deux scrutins importants. Les municipales pour lesquelles l'ex-député Marc Fraysse fait figure de dernier des Mohicans. Et surtout les métropolitaines, dans une circonscription qui rapporte 17 conseillers et où se présentera le président écologiste sortant Bruno Bernard.
Parachutée depuis peu, la conseillère régionale LR Sophie Cruz lorgnait sur la tête de liste métropolitaine.
Mais la droite est un champ de ruines au pied des Gratte-Ciels et une nouvelle déculottée s'annonçait, laissant un boulevard à la gauche représentée sous toutes ses formes avec le maire sortant Cédric Van Styvendael, l'ancien édile Jean-Paul Bret et l'insoumis Mathieu Garabedian. Et donc Bruno Bernard à la tête de la gauche unie côté Métropole.
C'est pourquoi Jean-Michel Aulas devrait se tourner vers une candidature de gauche avec Sylvie Blès-Gagnaire, dont le nom circule ces derniers jours pour les métropolitaines villeurbannaises.
Petite-fille d'Etienne Gagnaire, maire de Villeurbanne entre 1954 et 1977, elle a fait ses gammes dans la communication auprès d'élus socialistes.
Directrice de la com' de la Ville de Villeurbanne entre 1998 et 2001, elle avait rejoint le même poste au Sytral entre 2001 et 2004 . Puis elle avait été nommée à la tête du service de presse et des relations publiques de la Région Rhône-Alpes en 2004, après l’élection de Jean-Jack Queyranne. La diplômée de Sciences Po était également devenue directrice du cabinet de Bernard Rivalta, le président du Sytral. Depuis, elle occupait un poste à responsabilités à la fédération du BTP du Rhône.
Femme de l'ombre, qui reconnaît volontiers préférer murmurer à l'oreille des puissants plutôt que de prendre la lumière, Sylvie Blès-Gagnaire sera-t-elle un bon choix pour limiter la casse, voire inverser la tendance ?
et finalement il n’y aura plus de candidat de droite a Villeurbanne pour la métropole ?Signaler Répondre
Je sais que c'est dans les vieux pots que l'on fait la meilleure confiture mais là ça devient indigeste cette manie de récupérer les has been qui n'en ont que pour la gamelle.Signaler Répondre
Votez Dupalais.
Non.Signaler Répondre
La gauche va repasser a Villeurbanne.
Même Aulas l'a compris:
"Si tu ne peux pas les battre, rejoins les"
que l"on aime Aulas ou pas (moi pas trop j'avoue) reconnaissons que cet homme est un sacré stratège...non seulement il va virer a lui seul les écolos mais il va le faire avec agilité et classeSignaler Répondre
Plus vieux mais bien moins nuisibles, moins clivant, moins idéologique.Signaler Répondre
Après 6 années de grand n'importe quoi, c'est une excellente nouvelle !
"Parce que c'est nooootre projeeeeeeeeeeet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (en criant)Signaler Répondre
MDR
Aulas est plus calme que notre excité national. Le pire qu'on risque, c'est qu'Aulas fasse de siestes pendant les conseils municipaux pour les 5 prochaines années.
Un nouveau Raymond Barre, mais plus svelte.
Aulas est un macroniste partisan des bacs a composts et des pistes cyclables.Signaler Répondre
Tu vas voter pour élire un autre Doucet, plus vieux.
T'es un sacré Castor !!!!
Aulas va plier les ecolos. Bon débarras.Signaler Répondre
C'est rien de le dire...Signaler Répondre
Villeurbanne une ville franchement pas belle, régulièrement des fusillades et reglements de comptes, des quartiers gangrenés par le trafic comme le Tonkin, Buers, Cusset etc, Charpennes la cours des miracles, manque de propreté etc et ca continue de voter à Gauche. Les gens ont que ce qu'ils meritent dans le fond.Signaler Répondre
Aulas fait très très bien le Macron, presque mieux que l'original, ça promet pour la Métropole.Signaler Répondre
Apparemment le père aulas a encore le réflexe du mercato Marché officiel des transferts de politicien d'un parti à un autre.du moment qu'il y a pas le RNSignaler Répondre
Une censure, ça se contourne.Signaler Répondre
Essaye de reformuler ton texte avec un peu plus de finesse
Décidément, JM Aulas fait preuve d'une très grande habileté dans le choix de ses têtes de liste !Signaler Répondre
Un choix plutôt judicieux, dans une circo très compliquée pour Aulas ...Signaler Répondre
Le syndicat des gamellards vs les escrolo-dingos...j ai comme des envies de ruralité en ce moment...Signaler Répondre
parle pour toi .Signaler Répondre
Vu toutes les dernières élections.....
Même la droite aulasienne présenterait une illustre inconnue , soit disant de gauche . C 'est dire ...
Tu n'es pas de Villeurbanne alors !Signaler Répondre
La gauche à Villeurbanne on en a plein le dos !Signaler Répondre
Madame , monsieur , merci pour votre censure alors que ma remarque ne traduit hélas que la triste réalité des choses !Signaler Répondre
Très bon choix !Signaler Répondre
Il mange à tous les râteliers 🤫Signaler Répondre
Aulas peut la proposer, on l'a vu à l'assemblée le PS est prêt à tout en se rangeant du côté des macronistes...Signaler Répondre
Une candidate de gauche (ayant fréquenté les plus sectaires) pour représenter la droite !!!Signaler Répondre
Ils nous prennent vraiment pour des cons.
Faire du neuf avec du vieux, le recyclage made in Aulas.Signaler Répondre