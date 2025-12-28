Décès de Brigitte Bardot : quand l'icône du cinéma français prenait la défense des animaux à Lyon

L'icône du cinéma français, morte ce dimanche à l'âge de 91 ans, s'était retirée dans le sud de la France depuis des années et se montrait très avare en apparitions publiques et médiatiques.
Et pourtant, de nombreux combats personnels l'ont amené à se lier avec l'agglomération lyonnaise.
Grande défenseure de la cause animale, Brigitte Bardot s'était évidemment mobilisée pour Baby et Népal, les éléphants du Parc de la Tête d'Or qui étaient menacés d'abattage par la préfecture du Rhône en 2013.
Avec sa fondation éponyme, elle avait multiplié les courriers et les alertes aux autorités, s'adressant directement au préfet Jean-François Carenco pour lui demander de gracier les deux pachydermes. Déterminée, BB avait même menacé de prendre la nationalité russe si François Hollande ne répondait pas à ses écrits sur Baby et Népal, restés lettres mortes.
En 2015, c'est la vache Marguerite qui s'était enfui à Saint-Romain-de-Popey alors qu'elle était conduite à l'abattoir qui avait ému Brigitte Bardot.
L'actrice avait aussi dénoncé l'abattage d'une quarantaine de daims au fort de Feyzin en 2012, ou plus récemment l'installation de pièges à pigeons à Caluire-et-Cuire en 2022.
Quand mon grand-père maternel m'emmenait au Cinéma Bellecour (art et d'essais...) voir Le Dictateur ou les Temps Modernes de Chaplin. Quand il allait (seul...) à l'Astoria ou au Français voir - Et Dieu créa la femme ou le Mépris. C'était du donnant-donnant affectif. Bardot aura beaucoup fait pour ma p'tite culture cinématographique. Merci à Elle...
j'espère que l'institut lumière va faire une rétrospective.
Enfin la femme émancipée n'est plus à l'ordre du jour, hélas!
par contre les humains …..
Oui bien on a Miss France la plus belle bien sur .Dommage qu on ai pas pu les comparer au même âge . dommage repose en paix BB tu aimais les animaux et ton pays !
la fameuse histoire de Baby et Népal…. le vétérinaire lyonnais qui avait leur à leur sujet en les accusant d'avoir une tuberculose alors que les élephantes étaient en parfaite santé…. Merci à la princesse Stéphanie de les avoir sauvées et accueillies. BB n'aurait pas pu les prendre à la Madrague.
Tu reste irremplaçable
Tout le bonheur et la paix dans ta nouvelle vie
Jparme
une icône s'en est allée….. 🖤
Paix en son âme ! Elle s'occupait des animaux mais n'a pas élevé son fils.
Certainement pas une icône du cinéma, mais plutôt un sex-symbol des années 60, que je trouve loin d'être belle. Elle a eu de la chance avec son buste de Marianne.
ok , tout n'était pas parfait, mais elle a représenté et créé la femme moderne , émancipée, et libre .Bref elle a eu une génération d avance .merci.
Une étoile a rejoint le ciel. Merci pour tout le bonheur que vous avez apporté, Madame.
Une pensée pour un être Qui aimait les Animaux comme les animaux nous aiment sans nous juger et avec amour et bienveillance contrairement aux Genre humain .
Je préfère les Animaux aux humains comme Brigitte Bardot, les humains sont pétris de malfaçons et de mauvaises intentions de naissance. Il suffit de voir l'histoire ou des personnes s'entretuent pour l'argent et des héritages.. elle aura sa place au paradis avec les personnes pures qui disent des vérités qui dérangent les personnes malveillantes.
Rip BB
Dernière personnalité française mondialement connue. Adieu Brigitte
surtout la femme qui sauvait les animaux avant les enfants