Décès de Brigitte Bardot : quand l'icône du cinéma français prenait la défense des animaux à Lyon

L'icône du cinéma français, morte ce dimanche à l'âge de 91 ans, s'était retirée dans le sud de la France depuis des années et se montrait très avare en apparitions publiques et médiatiques.

Et pourtant, de nombreux combats personnels l'ont amené à se lier avec l'agglomération lyonnaise.

Grande défenseure de la cause animale, Brigitte Bardot s'était évidemment mobilisée pour Baby et Népal, les éléphants du Parc de la Tête d'Or qui étaient menacés d'abattage par la préfecture du Rhône en 2013.

Avec sa fondation éponyme, elle avait multiplié les courriers et les alertes aux autorités, s'adressant directement au préfet Jean-François Carenco pour lui demander de gracier les deux pachydermes. Déterminée, BB avait même menacé de prendre la nationalité russe si François Hollande ne répondait pas à ses écrits sur Baby et Népal, restés lettres mortes.

En 2015, c'est la vache Marguerite qui s'était enfui à Saint-Romain-de-Popey alors qu'elle était conduite à l'abattoir qui avait ému Brigitte Bardot.

L'actrice avait aussi dénoncé l'abattage d'une quarantaine de daims au fort de Feyzin en 2012, ou plus récemment l'installation de pièges à pigeons à Caluire-et-Cuire en 2022.