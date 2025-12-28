Faits Divers

Le chef d'état-major libyen et 2 Français tués dans le crash d'un avion : la maintenance était faite à Lyon

Ce mardi soir, un avion s'est écrasé près d'Ankara en Turquie, tuant ses huit passagers et membres d'équipage.

Un crash qui fait l'actualité, car à bord se trouvait le chef d'état-major des armées de la Libye, le général Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, mais aussi deux ressortissants français.

Une enquête a été ouverte par la Turquie, qui a annoncé avoir retrouvé la boîte noire de l'appareil victime d'une panne, un Falcon 50 affrété par la compagnie privée Harmony Jets. Cette dernière, basée à Malte, indique que ses avions effectuent leur maintenance à Lyon.

Harmony Jets, dirigé par le français Pierre Edouard, s'était retrouvé dans le viseur de l'ONU qui lui reprochait d'avoir, en 2023, transporté des instructeurs militaires irlandais et du matériel vers la Libye afin de former des troupes. Ce qui violait la résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU concernant les sanctions libyennes.

Le BEA et l'Allemagne collaborent avec la Turquie dans cette enquête. Trois enquêteurs français doivent d'ailleurs se rendre sur le site du crash, comme c'est le cas lorsqu'un avion lié à la France a un accident.

Harmony Jets

avatar
LOlotoooooooooooo le 28/12/2025 à 13:28

Bob Denard ?

Ah non, il est mort, enfin, il parait .....

avatar
Ex Précisions le 28/12/2025 à 10:22

Un chef d'état-major libyen, au-dessus de la Turquie, pilotés par 2 français, et l'avion géré par Malte qui est entretenu en France ?
Ça sent sent la barbouzerie tout ça, pas l'accident pas de bol !

