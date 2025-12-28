Le chef d'état-major libyen et 2 Français tués dans le crash d'un avion : la maintenance était faite à Lyon

Un crash qui fait l'actualité, car à bord se trouvait le chef d'état-major des armées de la Libye, le général Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, mais aussi deux ressortissants français.
Une enquête a été ouverte par la Turquie, qui a annoncé avoir retrouvé la boîte noire de l'appareil victime d'une panne, un Falcon 50 affrété par la compagnie privée Harmony Jets. Cette dernière, basée à Malte, indique que ses avions effectuent leur maintenance à Lyon.
Harmony Jets, dirigé par le français Pierre Edouard, s'était retrouvé dans le viseur de l'ONU qui lui reprochait d'avoir, en 2023, transporté des instructeurs militaires irlandais et du matériel vers la Libye afin de former des troupes. Ce qui violait la résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU concernant les sanctions libyennes.
Le BEA et l'Allemagne collaborent avec la Turquie dans cette enquête. Trois enquêteurs français doivent d'ailleurs se rendre sur le site du crash, comme c'est le cas lorsqu'un avion lié à la France a un accident.
⚠️Accident de l’#avion @DassaultFalcon 50 immatriculé 9H-DFS exploité par @HarmonyJets survenu le 23/12/2025 en #Turquie / @BEA_Aero participe à l’enquête ouverte par la Turquie #TSIC / 3 enquêteurs @BEA_Aero se rendent sur place accompagnés de conseillers techniques…— BEA ✈️ ⚙️🔬🇫🇷 (@BEA_Aero) December 26, 2025
Bob Denard ?Signaler Répondre
Ah non, il est mort, enfin, il parait .....
Un chef d'état-major libyen, au-dessus de la Turquie, pilotés par 2 français, et l'avion géré par Malte qui est entretenu en France ?Signaler Répondre
Ça sent sent la barbouzerie tout ça, pas l'accident pas de bol !