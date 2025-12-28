Refus d'obtempérer à Lyon : un chauffard provoque un accident sur les quais du Rhône

Vers 4h30 du matin, un équipage de police a tenté de contrôler un automobiliste suspect. Ce dernier a refusé d'obtempérer et a pris la fuite, roulant à pleine allure et multipliant les infractions au code de la route.
Sur les quais du Rhône, au niveau du pont Wilson, le chauffard a grillé un feu rouge et a provoqué un accident, percutant de plein fouet un véhicule et blessant légèrement son conducteur. Ce dernier a été hospitalisé.
L'automobiliste de 18 ans a pu être interpellé. Avant d'être placé en garde à vue, il a également été conduit à l'hôpital.
Une enquête a été ouverte, elle a déjà permis de déterminer que la voiture que le suspect conduisait était volée.
