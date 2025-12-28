Faits Divers

Refus d'obtempérer à Lyon : un chauffard provoque un accident sur les quais du Rhône

Dans la nuit de samedi à dimanche, une course-poursuite a eu lieu dans les rues de Lyon.

Vers 4h30 du matin, un équipage de police a tenté de contrôler un automobiliste suspect. Ce dernier a refusé d'obtempérer et a pris la fuite, roulant à pleine allure et multipliant les infractions au code de la route.

Sur les quais du Rhône, au niveau du pont Wilson, le chauffard a grillé un feu rouge et a provoqué un accident, percutant de plein fouet un véhicule et blessant légèrement son conducteur. Ce dernier a été hospitalisé.

L'automobiliste de 18 ans a pu être interpellé. Avant d'être placé en garde à vue, il a également été conduit à l'hôpital.

Une enquête a été ouverte, elle a déjà permis de déterminer que la voiture que le suspect conduisait était volée.

Moha le 28/12/2025 à 13:02

Un futur ingénieur qui se dépêchait de rentrer chez lui pour réviser ses cours!

citoyennormal le 28/12/2025 à 12:55

Rien de nouveau sous les tropiques pour les racailles comportement irrespectueux.

aimelyon le 28/12/2025 à 12:54

la personne refusant le contrôle serait morte les quartiers aurait encore tout cassé. Pourquoi ils ne respecte jamais rien, comment les parents ont éduqué ces délinquants.

RV90L le 28/12/2025 à 12:46

Un petit ange certainement…

Dupon le 28/12/2025 à 12:46

Pourquoi on emmène ces individus à l'hôpital qui est déjà saturé.
Il fallait le laisser au frais sur le trottoir

en plastique le pistolet le 28/12/2025 à 12:42

On se demande pourquoi les policiers sont armés? Comme les 2 gendarmes blessés dans les Vosges, on leur fonce dessus et ils réagissent pas!!!!

et si j avais raison le 28/12/2025 à 12:33

oqtf?

Next le 28/12/2025 à 12:08

Profil connu

Catalan le 28/12/2025 à 12:08

Étonnant

