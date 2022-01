Métropole de Lyon : près d’une centaine de véhicules incendiés la nuit de la Saint-Sylvestre

Et se ressemblent en tous points lorsqu’il s’agit des incendies criminels de voitures la nuit de la Saint-Sylvestre. Entre vendredi soir et samedi matin, les pompiers du Rhône sont intervenus à plusieurs reprises dans l’agglomération lyonnaise.

Si l’an dernier, le couvre-feu instauré ainsi que la pluie avaient pu modérer les ardeurs des incendiaires, il n’y avait cette fois que le déploiement important de forces de l’ordre pour tenter de les contrer dans leurs agissements.

Selon nos informations, plus de 70 véhicules en flammes ont été comptabilisés à Lyon, Villeurbanne, mais aussi Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape… Un chiffre qui pourrait encore légèrement évoluer à la hausse dans les prochaines heures. Aucun bilan officiel ne sera fait du côté de la préfecture du Rhône, seul un chiffre national devrait être donné par le ministère de l’Intérieur.

Plusieurs vidéos et photos de ces méfaits circulent depuis cette nuit sur les réseaux sociaux.

Des mortiers et des feux d’artifice ont également été utilisés dans certains quartiers malgré leur interdiction.

A voir également le bilan des éventuelles interpellations réalisées entre Rhône et Saône, ainsi que des contrôles concernant les mesures restrictives mises en place depuis le nouvel arrêté préfectoral. Ce vendredi, date d’entrée en vigueur du retour du port du masque en extérieur à Lyon et Villeurbanne, rares étaient les personnes à être au courant (ou à s’en soucier) et donc à sortir masquées.

Le préfet Pascal Mailhos avait fait ce vendredi soir la traditionnelle tournée des services de police, gendarmerie, SAMU, pompiers et acteurs sociaux.