Covid : le port du masque en extérieur de nouveau obligatoire à Lyon et à Villeurbanne

Alors pour éviter une explosion du nombre de cas, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a décidé de remettre l’obligation du port du masque en extérieur au goût du jour.

Ainsi, à Lyon et à Villeurbanne, toute personne âgée de plus de 11 ans devra remettre son masque dans les rues, excepté entre 2h et 6h du matin.

"Des consignes de fermeté ont été données aux forces de l’ordre pour veiller au respect de ces mesures. Des contrôles renforcés seront menés", précise le représentant de l’Etat à Lyon.

Enfin, l’énarque affirme que "dans un contexte de très forte circulation épidémique, le préfet appelle à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. En cette période traditionnellement propice aux festivités, le respect des gestes barrières demeure essentiel, y compris pour les personnes vaccinées".

La mesure entrera en vigueur à minuit ce jeudi et restera la règle pendant au moins 3 semaines.