Covid-19 : dès 6 ans, les enfants devront porter le masque dans des lieux publics de Lyon et son agglomération

Mise à jour à 13h10 : La préfecture du Rhône estime que le passage de l'âge de 11 à 6 ans ne concerne pas le port du masque en extérieur à Lyon et Villeurbanne mais seulement dans les autres lieux cités comme les ERP ou les transports publics. Lundi, les moins de 11 ans pourront donc se promener dans la rue sans masque.

Article initial : Arrêté qui ne concernait les personnes qu’à partir de 11 ans.

Mais ce samedi, un décret publié au Journal officiel met un tour de vis supplémentaire en modifiant l’âge intialement annoncé.

Il indique qu’à partir de lundi, ce sera dès 6 ans que les enfants devront porter le masque dans la rue et les parcs lyonnais et villeurbannais (et de toutes les villes du pays où les préfets ont pris des arrêtés similaires). Mais aussi - et cela s’applique également au reste des communes de la Métropole, du Rhône et de la France - dans les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives et les lieux de culte.

Ces mesures doivent durer au moins les trois premières semaines de janvier pour faire face à la cinquième vague du Covid-19.

Des contrôles ne sont pas à exclure à Lyon et Villeurbanne où le port du masque en extérieur n’était pas respecté vendredi, jour de l’entrée en vigueur de la mesure. Les services de l’Etat devraient laisser passer quelques jours pour permettre aux personnes rentrant de vacances de s’informer avant de sévir.