Le député Cyrille Isaac-Sibille milite pour le retour du masque dans les TCL à Lyon

Alors que l’épidémie de Covid-19 ne cesse de repartir à la hausse partout en France, Cyrille Isaac-Sibille, secrétaire de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, appelle à un retour du masque obligatoire dans les TCL de la Métropole de Lyon aux heures de pointe.

Le parlementaire membre de la majorité présidentielle s’adresse ainsi dans un communiqué de presse à Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL : "Si le gouvernement et le parlement ont rendu obligatoire le port du masque lors des précédentes vagues, ils ne souhaitent pas, lors de l’examen de la loi de veille sanitaire actuellement en examen à l’Assemblée nationale concernant cette nouvelle vague, prendre une décision s’appliquant de manière uniforme et sans discernement pour l’ensemble du territoire français. Ils ont préféré responsabiliser les élus locaux et les citoyens, favoriser des décisions différenciées en fonction des situations particulières des territoires pour infantiliser ni les élus, ni les usagers des services publics ! La loi affirme la libre administration des collectivités et les élus locaux revendiquent souvent à juste titre des prises de décisions plus proches du terrain. Alors que nous assistons tous à une recrudescence des cas Covid sur la Métropole de Lyon, le nombre de cas à doublé en quinze jours, je demande au Président de la Métropole, Président du Sytral, d’assumer sa responsabilité et de rendre obligatoire le port du masque aux heures de pointes dans les transports en commun de la Métropole de Lyon, afin de pouvoir contrôler l’épidémie".

Bruno Bernard ne s'est pas encore positionné sur la question. Son homologue à la mairie de Lyon, Grégory Doucet, expliquait de son côté qu'il attendait des consignes plus "claires" de la part du ministère de la Santé.