Fête des Lumières : port du masque obligatoire et ventes de boisson et de repas encadrées

Le port du masque sera obligatoire sur toute la zone de la Presqu'île concernée par les illuminations, mais aussi à l'intérieur du parc de la Tête d'Or et du parc Blandan, du 8 au 12 décembre, de 18h à 2h du matin. Dans ces trois secteurs, la vente de produits alimentaires et de boissons par des commerces ambulants et sur le pas de porte des commerces sera interdite. Interdiction également de la vente d'alcool à emporter. L'objectif est clairement d'éviter que les passants enlèvent leur masque, d'où l'interdiction de manger et boire dans ces trois zones.

En revanche, une zone de restauration fermée par des barrières sera installée place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement. L'entrée y sera soumise à un pass sanitaire et une jauge de 1500 personnes a été décrétée. Sept vendeurs ambulants, sur les 20 qui avaient été initialement autorisés par la Ville, ont été retenus pour y vendre nourriture et boisson.

Des contrôles seront menés. Si les visiteurs se risqueront à des amendes, les professionnels du secteur pourront être sanctionnés par des mises en demeure, voire des fermetures administratives immédiates.

La peur d'un cluster géant a donc dicté de nouvelles règles pour cette édition. Mais le dispositif de sécurité de base n'a pas été oublié. Les différents périmètres seront bouclés à partir de 18h mercredi et jeudi et de 19h vendredi et samedi et un brouilleur d'ondes de drones sera activé durant les quatre jours de l'événement.

Environ 200 policiers municipaux seront mobilisés, aux côtés de 400 agents de sécurité. Impossible cependant de connaitre le nombre précis de forces de l'ordre déployées sur le terrain, le nombre de gendarmes, CRS et policiers nationaux n'ayant pas été précisé par le préfet pour des raisons de sécurité.

Le maire Grégory Doucet et le préfet Pascal Mailhos se verront chaque matin pour débriefer de la soirée de la veille. Avec l'objectif de renforcer si besoin les mesures. Jusqu'à aller à l'annulation ? Le mot n'a pas été prononcé par les deux hommes, qui font appel à la responsabilité des Lyonnais.