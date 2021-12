Lyon : Yann Cucherat et Grégory Doucet échangent sur la Fête des Lumières "terne" et le sacrifice d'un lapin place des Terreaux

Ancien adjoint de Georges Képénékian en charge des Sports mais aussi des Grands Evènements dont la Fête des Lumières, l'élu d'opposition n'a visiblement pas apprécié sa déambulation la semaine dernière à l'occasion du 8 décembre.

"L'édition 2021 que vous annonciez "grandiose" a manqué parfois de lumière, au point d'en paraîre terne. Son dimensionnement a laissé à désirer. Lorsque 35 sites étaient investis en 2019 pour 72 propositions artistiques, ce sont seulement 31 oeuvres présentées cette année", regrettait Yann Cucherat, s'adressant au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.

L'ancien gymnaste relevait une "colline de Fourvière sans relief ni couleur, ce qui est un comble" et une place Bellecour "qui en aura déconcerté beaucoup".

"Voulant trop convaincre, vous êtes tombés dans l'ornière du prosélytisme de sorte que certaines oeuvres trop démonstratives et intellectualisées auront échoué à toucher le plus grand nombre", poursuivait Yann Cucherat, qui rappelait également que le parc Blandan, trop excentré, avait fait un four : "une oeuvre détachée de l'ensemble sera plus ou moins boudée par le public".

Puis l'ancien candidat à la mairie de Lyon embrayait sur son interprétation personnelle de l'oeuvre projetée sur la place des Terreaux : "A chacun son art. Mais ce conte aztèque "Le Lapin dans la Lune" nous a déroutés. Comme nous a étonné ce choix d'un sacrifice viandard en diable de la part d'une majorité verte habituellement allergique à l'idée-même de viande morte et à consommer".

Ce qui provoqua l'hilarité de Grégory Doucet. Bien loin de sa tirade sur le respect de l'écoute de la parole des élus servie lundi à la Métropole de Lyon, l'édile gloussait ostensiblement derrière son masque.

"Je regrette M. Cucherat que vous ayez vu dans le Lapin dans la Lune un exemple de vidéo de marmiton.com de préparation du pâté-croûte. Moi ce n'est pas du tout ce que j'y ai vu. Et je pense que les 180 000 personnes qui y passaient chaque soir ont vu autre chose. Beaucoup des plus jeunes étaient ravis de pouvoir découvrir un conte aztèque, même si ce dernier se termine effectivement par le sacrifice du lapin dans le feu de bois. On ne va pas refaire la cosmogonie aztèque", répondait finalement Grégory Doucet à Yann Cucherat.