Lyon : plus de 6,5 millions de voyages sur le réseau TCL durant la Fête des Lumières 2021

C'est au tour du Sytral de dévoiler la fréquentation du réseau TCL durant les quatre jours d'évènements.

Ce sont plus de 6,5 millions de voyages qui ont été recensés, sans plus de précisions sur les horaires comptabilisés, et avec aucune certitude que ces voyages étaient réalisés par des personnes se rendant à la Fête des Lumières.

"Pour cette 21e édition de la Fête des Lumières, le réseau TCL a été plébiscité par les habitants et les touristes qui ont pu prolonger les festivités jusqu’à 2h du matin, tous les soirs de l’événement, grâce à l’offre nocturne proposée sur les 4 lignes de métro. La gratuité du réseau le 8 décembre et les différents titres proposés pour les 3 autres soirées, notamment le ticket Famille et le ticket TCL en Fête qui ont connu un vif succès, ont permis à un large public d’accéder facilement aux transports en commun et ainsi profiter de cet événement culturel majeur", a réagi Bruno Bernard, président du Sytral.