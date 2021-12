Covid-19 : le gouvernement autorise le maintien de la Fête des Lumières à Lyon, au préfet de s'adapter

Ce lundi soir, à l’occasion du point presse de Jean Castex et Olivier Véran sur les mesures sanitaires renforcées face à la 5e vague du Covid-19, il a été annoncé que l’évènement lyonnais, programmé du 8 au 11 décembre, était maintenu.

Les arrêtés de la préfecture du Rhône concernant la Fête des Lumières, avec l’obligation du port du masque en extérieur dans les zones des illuminations, et l’instauration du pass sanitaire pour les quelques lieux clos qui accueillent des oeuvres, sont donc suffisants selon le Premier ministre et le ministre de la Santé.

"L’idée c’est que l’endroit où l’on se regroupe pour consommer et boire, il faut des règles strictes avec le pass sanitaire si possible", a imaginé Jean Castex, laissant donc le soin au préfet du Rhône de trancher localement. Ce dernier doit d'ailleurs présenter à la presse le dispositif de sécurité de la Fête des Lumières ce mardi après-midi. On peut imaginer que les vendeurs de vin chaud et de crêpes ne seront donc pas autorisés dans la Presqu'île...

C’est un ouf de soulagement poussé par les Lyonnais bien sûr qui comptaient profiter du 8 décembre après une édition 2020 a minima. Pour la Ville de Lyon qui travaille depuis des mois à l’organisation. Mais évidemment pour tous les artistes et les équipes qui ont imaginé les illuminations et qui les installent et testeront dès ce lundi soir.