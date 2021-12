Fête des Lumières à Lyon : est-il encore possible de trouver une place dans un hôtel à la dernière minute ?

Est-il encore possible de trouver une place dans un hôtel à Lyon à la dernière minute ?

Réponse: oui

La Fête des Lumières qui réunit des millions de visiteurs chaque année a débuté son édition 2021 mercredi soir dans la capitale des Gaules. Les hôtels enregistrent jour après jour les différentes réservations. Désormais, en pleine festivité, est-il encore possible de réserver une place disponible, Démêlyon vous répond.

Des chambres complètes

Malgré une période de pandémie qui ralentit le secteur hôtelier, les visiteurs n’ont pas peur et la demande est bonne, chez certains hôtels qui enregistrent des soirs complets. C’est le cas du Berlioz Hôtel situé 12 Cours Charlemagne (Lyon 2e) et qui affiche complet ce jeudi soir. Idem pour le Républik Hôtel qui ne pourra pas accueillir d’autres clients ce jeudi soir. L’Abbaye situé 20 Rue de l’Abbaye d’Ainay (Lyon 2e) affirme ne plus disposer de chambres libres vendredi soir et samedi sur les 21 places qu’elle compte. Même chose pour L’Alexandra Hôtel, ainsi que L’Elysée, placés dans le 2e arrondissement lyonnais qui affichent complet jusqu’à la fin des festivités.

Quelques places disponibles

Cependant, de nombreux hôtels disposent encore de quelques places de libres, même si elles ne sont pas nombreuses... (lire la suite de l’article).