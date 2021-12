Fête des Lumières à Lyon : un total de 212 verbalisations et 6 fermetures administratives pour l'édition 2021

Si on ignore encore l'affluence totale de l'évènement, la préfecture a communiqué ce dimanche un ultime rapport quotidien de sécurité, notamment sur le plan sécuritaire.

Ainsi, pour ce quatrième et dernier soir, les forces de l'ordre rapportent avoir dressé 89 verbalisations, essentiellement pour non-respect du port du masque.

Aussi, huit bars et restaurants ont été mis en demeure par les agents de la préfecture pour non-respect de la réglementation sanitaire.

Après quatre jours de fête, on peut maintenant dresser un bilan sécuritaire et sanitaire définitif. Au total, la police a verbalisé 212 personnes en grande majorité pour non-port du masque. Vingt-trois établissements ont été mis en demeure et 6 ont été fermés administrativement.

"Malgré les conditions sanitaires bien connues, la responsabilité de tous les visiteurs et le professionnalisme de nos forces de secours et de sécurité ont permis le maintien et le déroulement de la fête dans les meilleures conditions", a salué le maire de Lyon Grégory Doucet.

Contrairement aux craintes initiales du préfet Pascal Mailhos et du maire lyonnais, il n’y a pas eu besoin de revoir le dispositif de sécurité et durcir les mesures restrictives pour accompagner l’évènement maintenu en pleine 5e vague du Covid-19.