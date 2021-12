Pascale Bonniel-Chalier : "Les Lyonnais nous ont montré qu’ils étaient lassés de la Fête des Lumières de Gérard Collomb"

C’est à Pascale Bonniel-Chalier qu’était revenue la tâche d’organiser les premières Fêtes des Lumières sous Gérard Collomb. Mais les visions de l’élue écologiste et du maire de l’époque s’étaient opposées. "Pour Gérard Collomb c’était un élément de communication, de marketing territorial. Aujourd’hui la Ville de Lyon construit une fête où les habitants, les artistes locaux, les commerçants doivent pouvoir avoir une prise. (…) C’est la différence entre l’événementiel et la fête", indique Pascale Bonniel-Chalier.

"Les habitants nous ont montré ces dernières années qu’ils étaient lassés et même en colère que cette fête ne soit plus du tout la leur. Et qu’ils avaient du mal à y participer comme spectateurs", poursuit-elle avec un diagnostic, promettant pour la semaine prochaine une "Fête plus apaisée en Presqu’île et grands évènements qui mettent en valeur d’autres territoires".

Pascale Bonniel-Chalier est aussi revenue sur l’affaire Nicolas Hulot. "Je trouve mon parti courageux. Avec des femmes qui ont le courage de parler", se félicite-t-elle.

