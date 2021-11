Lyon : le programme de la Fête des Lumières 2021 se dévoile (PHOTOS)

La programmation de la Fête des Lumières est dévoilée ce lundi matin à tout juste un mois de cette nouvelle édition. A l’occasion d’une conférence de presse au Musée des Beaux-Arts de Lyon, les organisateurs ont levé le voile sur les différentes créations visibles dans les rues de la capitale des Gaules.

On retrouvera notamment une vague géante sur la place Bellecour réalisée grâce à des écailles surgissant du sol ou encore des ondes de ricochets à la surface du lac du Parc de la Tête d’Or.

"Le Lapin dans la Lune" sera la très attendue animation de la place des Terreaux avec au programme un conte aztèque et des illustrations très colorées sur les différentes façades.

La place de la République accueillera 56 cadres lumineux suspendus au-dessus du bassin tandis qu’un dôme géodésique de 8 mètres de diamètre sera installé sur la place des Célestins. Un phénix de néons sera également installé sur la place Louis Pradel.

La cathédrale Saint-Jean présentera l’animation "IRIS" qui questionnera la complexité et la multiplicité des regards et des traductions visuelles du monde visible par la lumière. Des "Visions" seront par ailleurs visibles sur la colline de Fourvière. "A la manière des peintres symbolistes du 19ème siècle, le dessin de lumière projeté sur les façades figure une faune et une flore fantasmagoriques qui dialoguent avec les symboles des monuments de ce quartier historique", peut-on lire sur la fiche de présentation de l'animation.

Les enfants seront également au coeur de l'évènement avec un site dédié : le parc Blandan dont les horaires seront adaptés sur un créneau de 18h à 22h. Un "livret pédagogique" sur la Fête des Lumières sera par ailleurs distribué dans toutes les écoles de Lyon. "La ville doit être à hauteur d’enfant (…) on a souhaité reconstituer une fête foraine dans le parc", a précisé l'adjointe au maire Audrey Hénocque, en charge de l'événement.

Il s'agira du "premier grand évènement post Covid en France", a déclaré Grégory Doucet. "A la fois grandioses et intimes, nous aurons des oeuvres qui nous interrogent : cette fête des Lumières sera axée sur la liberté des créations artistiques", a poursuivi le maire de Lyon.

Ce sont en tout 31 installations qui sont au programme de cette édition 2021 dont le coût s'élève à 2,2 millions d'euros.

A noter que l'opération des Lumignons du Coeur permettra de soutenir l'association Gaelis venant aux aides aux étudiants dans le besoin. La place des Jacobins sera l'écrin de ces Lumignons du Coeur et deviendra pour l'occasion un jardin de lumière.