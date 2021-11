Stéphane Malfettes : "Fête des Lumières aux Subsistances : apporter notre pierre à l'édifice"

Arrivé en provenance de Paris où il a notamment travaillé au Louvre, Stéphane Malfettes est un directeur des Subsistances comblé. Après les confinements, il est heureux de retrouver un "public très jeune, vivant, indiscipliné".

Ce lundi, à l'occasion de la conférence de presse de présentation de la Fête des Lumières 2021, on a appris que les Subsistances accueillerait une oeuvre. Stéphane Malfettes veut "apporter notre pierre à l'édifice de manière différente de ce que l'on peut trouver sur l'espace public".

Il y aura donc une grande installation suspendue entre les bâtiments des Subsistances, "une oeuvre dynamique, manipulée pour produire une intensité lumineuse".

Pour fêter les 20 ans des lieux, un grand évènement sera organisé pour le réveillon du 31 décembre, avec 20 heures de programmation de jour comme de nuit. "On a envie de renouer avec les artistes et le public, et la dimension festive. (...) De sortir de notre espace domestique", conclut Stéphane Malfettes.

