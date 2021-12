Lyon : on a vu en avant-première la Fête des Lumières rêvée par les écologistes

Aux côtés de Grégory Doucet et de son adjointe aux Grands Évènements Audrey Hénocque, notre rédaction a pu profiter en avant-première des illuminations qui seront proposées du 8 au 11 décembre aux Lyonnais et aux visiteurs.

Le rendez-vous était fixé au parc Blandan. Logique quand on sait qu’il représente le grand défi de cette édition 2021 pour les écologistes : proposer une Fête des Lumières à hauteur d’enfant.

Le site du 7e arrondissement est donc essentiellement pensé pour les plus jeunes accompagnés de leurs parents : la plupart des oeuvres peuvent être touchées et sont interactives. Au-delà de 14 ans, le site n’intéressera plus grand monde.

Grégory Doucet s’est même essayé au jeu du serpent, une illumination ludique parmi la dizaine proposée à Blandan.

#FDL2021 Le maire de #Lyon @Gregorydoucet se prête au jeu des installations au parc Blandan avec comme adversaire la maire du 7e arrondissement @FannyDubot @lyonmag pic.twitter.com/fZ7aersEcV — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2021

La navette partait ensuite au parc de la Tête d’Or, l’un des sites traditionnellement les plus plébiscités de la Fête des Lumières. Les écologistes se vantaient d’avoir investi le parc de manière plus importante que lors des précédentes éditions. Sur place, trois oeuvres sont effectivement installées, essentiellement sur le lac.

L’oeuvre Ricochets vaut notamment le détour.

#FDL2021 Le parc de la Tête d'or accueille trois œuvres mettant la nature à l'honneur dont des ricochets lumineux @lyonmag pic.twitter.com/NIKsq40A6A — Lyon Mag (@lyonmag) December 7, 2021

Enfin, et parce que le mauvais temps a contrecarré les plans de tout le monde, la visite s’est attardée plus longtemps que prévu aux Subsistances. Le long de la Saône, le site accueillera pour la première fois du public dans le cadre de la Fête des Lumières. Reste à savoir combien de courageux remonteront le long de la rivière quai Saint-Vincent. Ceux-là pourront découvrir Museum of the Moon, une installation de sept mètres de diamètre qui est constituée d’images de la surface de la Lune.



Autant dire que la longue ballade ne sera pas récompensée par l’illumination du siècle. Pour réussir le pari d'exporter la Fête en dehors de la Presqu'île, il faut pourtant proposer dans ces arrondissements annexes des oeuvres dignes de ce nom...

Direction enfin à Saint-Jean. Les spectacles projetés sur la primatiale sont souvent un succès populaire et critique : 2021 ne dérogera pas à la règle car IRIS est tout bonnement magnifique.

Place des Terreaux, sous les fenêtres du maire, c'est une nouvelle histoire qui sera racontée sur les différents bâtiments encerclant le public. Un conte aztèque qui fonctionne très bien, pour petits et grands.