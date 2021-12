Covid-19 à Lyon : port du masque, pass vaccinal, télétravail... les annonces de Jean Castex

Jean Castex et Olivier Véran ont fait une série d’annonces pour lutter contre la reprise épidémique liée aux variant Delta et Omicron. "En France comme en Europe, la situation est extrêmement tendue", a commencé le Premier ministre.

"Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au coeur de cette stratégie (...) voilà pourquoi nous faisons tout pour l'accélérer", a-t-il poursuivi avant d'annoncer la réduction à 3 mois l'intervalle entre les doses initiales de vaccin et la dose de rappel.

Comme prévu, le gouvernement fera voter la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal à compter du 15 janvier. Cela veut dire que seule la vaccination permettra d'accéder à certains lieux comme les bars et restaurants.

Si la vaccination semble être la solution, elle ne suffit pas à contrer la 5e vague à court terme. Ainsi, d'autres mesures de réaction sont nécessaires. Le port du masque redeviendra donc obligatoire dans les grandes villes comme Lyon, sauf si préfets et maires s'y opposent.

Les grands rassemblements seront limités, les concerts "debout" seront interdits et la consommation de nourriture et de boisson sera proscrite dans les transports en commun à compter de lundi. On peut également retenir que la consommation dans les bars et restaurants devra obligatoirement se faire à table.

Aussi, Jean Castex a annoncé la mise en place d'un télétravail obligatoire 3 jours par semaine à la rentrée prochaine. Cela se fera bien sûr dans la limite du possible en fonction des différents métiers.

Autre nouveauté, les personnes cas contacts au variant Omicron devront désormais respecter une nouvelle durée d'isolement qui sera révélée en fin de semaine. Cette mesure a pour but d’éviter à tout prix la paralysie économique du pays.

L’hypothèse d’une prolongation des vacances scolaires est donc écartée, tout comme la mise en place d’un couvre-feu pour la soirée du Nouvel-an.