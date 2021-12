Masques, pass sanitaire : plus de 350 personnes contrôlées au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon

Ce mercredi, c’est le centre commercial Westfield La Part-Dieu qui a reçu la visite de policiers nationaux. Ces derniers avaient comme consigne de cibler les boutiques et les restaurants du site du 3e arrondissement de Lyon. Les clients attablés ont donc dû s'interrompre pour brandir leur pass.

Selon la préfecture du Rhône, 351 personnes ont été contrôlées et 11 ont été verbalisées. Dans le détail, cinq l’ont été pour non-port du masque et six pour défaut de pass sanitaire. Pour rappel, les amendes sont de 135 euros pour les deux faits.

A noter également qu’une enseigne a été mise en demeure car un employé ne portait pas le masque, et qu’un restaurant a eu droit au même traitement car le pass sanitaire n’y était pas correctement appliqué.

Le lieu n'était pas choisi au hasard, puisqu'il est l'un qui accueille le plus de monde chaque jour à Lyon. Ce mercredi marquait également l'ouverture d'un vaccinodrome dans le centre commercial, avec l'objectif de 750 doses de Moderna écoulées quotidiennement dans le cadre de la campagne de la dose de rappel contre le Covid-19.