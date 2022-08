Lyon : le magasin Xiaomi a fermé ses portes au centre commercial de la Part-Dieu

Le magasin Xiaomi du centre commercial de la Part-Dieu n’accueille désormais plus de clients. La cause ? La société Tell Me, le gérant des points de vente français de la marque chinoise d’électronique et d’informatique, a été placée en liquidation judiciaire, rapporte le média Presse Citron.

Ce sont en tout six des sept boutiques françaises de Xiaomi qui ont connu une fermeture au mois d’août en raison de cette décision. Un repreneur est actuellement recherché pour permettre à la marque, vendant des téléphones mais également des tablettes ou encore des trottinettes électriques, de poursuivre son activité dans l’Hexagone.