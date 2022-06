Semaine des gestes qui sauvent à Lyon : "les superhéros, ce ne sont ni les pompiers ni les infirmiers, c'est vous"

Jusqu’à dimanche a lieu la 5e édition de la "semaine des gestes qui sauvent." Elle est organisée en partenariat entre la Fédération française de la cardiologie, le CASC formation des sapeurs-pompiers du Rhône, le centre commercial Westfield de la Part-Dieu et la Ville de Lyon.

Son objectif est simple : informer et sensibiliser aux maladies cardiovasculaires et à leurs conséquences. Concrètement, il s’agit ici de former "le citoyen aux gestes simples de la réanimation et du massage cardiaques [mais aussi] de l’utilisation du défibrillateur", précise Benjamin Baselli, le responsable de la formation grand public du CASC formation.

Le centre commercial de la Part-Dieu au cœur des animations

Dans ce cadre-là, des séances d’initiation ont lieu jusqu’à ce vendredi sur la place centrale du centre commercial Westfield de la Part-Dieu, situé dans le 3e arrondissement de Lyon. "C’est important pour [le centre commercial Westfield de la Part-Dieu] d’être un acteur local et solidaire pour la santé de tous", nous confie la directrice adjointe du centre commercial, Marianne Tinland.

Toutes les heures, ces ateliers de 45 minutes forment petits et grands aux trois gestes des premiers secours : appeler le 112, masser la victime et la défibriller. Pour participer, suffit de s’inscrire en ligne ou directement sur place, en fonction des places restantes sur la cinquantaine de disponible.

Par ailleurs, d’autres animations sont organisées toute la semaine sur Lyon. Une conférence sur le sujet se tiendra, entre autres, ce jeudi à 17h30 à la médiathèque du Bachut, dans le 8e arrondissement de Lyon et de nouveaux ateliers de formation auront également lieu ce samedi sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon

"Celui qui tue, c’est celui qui ne fait rien"

Lors du premier atelier d’initiation, ce mercredi, Benjamin Baselli rappelle des chiffres clés : "40 000 arrêts cardiaques ont lieu chaque année dont deux tiers se font à domicile."

D’après lui, "les superhéros, ce ne sont ni les pompiers ni les infirmiers, c'est vous." Etant donné que les secours mettent en moyenne 10 à 15 minutes à arriver sur les lieux de l’incident et qu’à "chaque minute d’arrêt cardiaque, la victime perd 10% de son cerveau", le calcul est simple : les gestes de premiers secours sont vitaux. Ces formations sont donc nécessaires mais "il faut au moins sensibiliser et ça, c’est ce qui manque", poursuit Benjamin Baselli.

"Celui qui tue, c’est celui qui ne fait rien. Le plus important, c’est de faire de son mieux", conclut le sapeur-pompier.

M.N.