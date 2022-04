Une "heure silencieuse" instaurée au centre commercial de la Part-Dieu à Lyon

"Cette initiative à destination des personnes en situation de handicap s’inscrit dans le cadre de la politique d’inclusion du groupe Unibail-Rodamco-Westfield", précise un communiqué.

Le centre commercial de Confluence est également concerné par le déploiement de cette "heure silencieuse".

La mesure est entrée en vigueur mardi.

"Afin de faire profiter aux personnes touchées par un trouble du spectre de l’autisme ou souffrant de misophonie d’une expérience shopping plus calme, et plus largement pour tous les visiteurs, les centres s’engagent à tamiser les lumières des allées de circulation et à arrêter les musiques d’ambiance et annonces sonores", indiquent les deux centres commerciaux.

Un dispositif d’affichage sera déployé dans les centres afin de prévenir de la mise en oeuvre de cette heure silencieuse et une annonce micro permettra d’annoncer le début et la fin de l’heure.