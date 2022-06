La semaine des gestes qui sauvent débutera lundi à Lyon

Après deux ans d'absence, la semaine des gestes qui sauvent se déroulera à partir de lundi et jusqu'à samedi dans plusieurs lieux de la capitale des Gaules.

Cette cinquième édition, organisée par la Ville de Lyon et la Fédération française de cardiologie, a pour objectif de "former un maximum de Lyonnais et de Lyonnaises à ces gestes à la porte de chacun d'entre nous". "Pour sauver des vies, chaque maillon est essentiel", rappellent les services de la Ville, alors que l'arrêt cardiaque touche plus de 50 000 personnes par an en France. "Les maladies cardiovasculaires et neuro-cardiovasculaires sont même la première cause de mortalité en France après le cancer. Une fatalité qui pourrait souvent être évitée, si sa prise en charge était plus efficace. Et cela passe notamment par un massage cardiaque", est-il précisé.

Au programme de cette édition 2022, des collectes de sang, organisées lundi, de 9h à 14h et de 15h30 à 19h à l'Auditorium de Lyon, et mardi et mercredi, de 9h à 14 et de 15h30 à 19h à la Cité de la Gastronomie.

Le centre commercial de la Part-Dieu accueillera pour sa part sept séances d'initiations aux gestes de premiers secours, mercredi et jeudi de 11h à 18h, ainsi que des ateliers découvertes de 11h à 12h30 et de 16h30 à 18h le vendredi.

Le final de cette semaine se déroulera le samedi 18 juin sur la place Bellecour et permettra à l’ensemble des partenaires de présenter un geste ou une information qui peut sauver une vie. Seront notamment présentés la prise en charge des premiers secours pédiatriques, la pose d’un garrot, le massage cardiaque, ou encore les risques majeurs et quotidiens.

A noter également la possibilité le samedi de participer à des sensibilisations aux gestes qui sauvent dans six casernes de Lyon, dont celles de Confluence, de la Croix-Rousse et de Gerland.