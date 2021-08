Lyon : l'opposition interpelle le Sytral sur le recul des gestes barrières dans les TCL

Avec le nombre de personnes vaccinées qui augmentent et le relâchement des mesures restrictives en extérieur, notamment sur le port du masque, on observe de plus en plus un recul des gestes barrières à Lyon.













Et notamment dans les TCL selon l'opposition de droite à la Métropole. Dans un courrier adressé au président du Sytral ce lundi, quatre élus interpellent Bruno Bernard sur le comportement de certains usagers s'affranchissant du port du masque dans les métros, bus et tramways de l'agglomération. "Alors que désormais le virus connaît des variants avec des formes beaucoup plus contagieuses, il nous semblerait utile que des messages sonores puissent être diffusés très régulièrement sur l'ensemble du réseau, messages qui rappelleraient l'obligation du port du masque, la façon de porter ce masque (menton et nez recouverts) et la sanction encourue", écrivent ainsi le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet, celui de Meyzieu Christophe Quiniou, celui de Francheville Michel Rantonnet et la conseillère municipale de Lyon Laurence Croizier. Le Sytral devrait s'inspirer de ce que fait la SNCF selon eux. Enfin, outre la prévention, les élus de droite questionnent le président du syndicat mixte sur l'éventuelle intervention auprès des usagers ne prenant pas en compte les consignes, même rappelées par ces messages diffusés dans les transports en commun. Et d'évoquer "le rôle que pourraient avoir les agents d'accueil médiation information service (AMIS) et les agents de sécurité présents sur le réseau lorsqu'ils constatent qu'un individu ne porte pas de masque ou le porte de façon incorrecte". Une amende de 135 euros reste en vigueur pour les personnes ne portant pas le masque dans les transports publics.