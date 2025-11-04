Culture

Polémique terminée ? Le Lyon Antifa Fest retiré du pass Culture

Polémique terminée ? Le Lyon Antifa Fest retiré du pass Culture - DR

Le Lyon Antifa Fest se tiendra-t-il les 12, 13 et 14 décembre prochain à la Rayonne à Villeurbanne ?

Si la question reste en suspens - la préfecture du Rhône évaluant les risques de troubles à l'ordre public de l'évènement d'extrême-gauche -, le public devra payer les places de leur poche.

En effet, comme réclamé par des élus de droite et d'extrême-droite, le ministère de la Culture a décidé ce mardi soir de finalement retirer le Lyon Antifa Fest du pass Culture. Ce dernier permettait de financer l'achat de places aux 15-21 ans. Et d'ailleurs, l'évènement qui attend Moscow Death Brigade, Poésie Zéro, Goulamas'k, COSTA, La Valentina, Lallemand et Da Uzi en faisait la promotion sur ses réseaux sociaux.

Un coup dur donc pour "le rendez-vous incontournable des cultures antifascistes" qui se tient "en mémoire de Clément Méric et Pavlos Fyssas assassinés par l'extrême-droite en 2013". Et peut-être la fin déjà d'une nouvelle polémique. Car pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur décision de son ancien président Laurent Wauquiez, avait supprimé les subventions du CCO de Villeurbanne qui hébergeait l'évènement durant lequel des propos anti-policiers avaient été tenus par des rappeurs.

Lyon Antifa Fest

2 commentaires
Il faut faire barrage le 04/11/2025 à 20:24

L'extrême gauche est le nouveau fascisme du 21eme siècle.

extreme fascisme de gauche ! le 04/11/2025 à 19:41

"d'extrême-gauche" Il y a peu certains outrés nous déclamaient que "l'extrème gauche" n"existait pas! Le gourou qui rève de Robespierre touche au but !

