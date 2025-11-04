Polémique terminée ? Le Lyon Antifa Fest retiré du pass Culture

Si la question reste en suspens - la préfecture du Rhône évaluant les risques de troubles à l'ordre public de l'évènement d'extrême-gauche -, le public devra payer les places de leur poche.

En effet, comme réclamé par des élus de droite et d'extrême-droite, le ministère de la Culture a décidé ce mardi soir de finalement retirer le Lyon Antifa Fest du pass Culture. Ce dernier permettait de financer l'achat de places aux 15-21 ans. Et d'ailleurs, l'évènement qui attend Moscow Death Brigade, Poésie Zéro, Goulamas'k, COSTA, La Valentina, Lallemand et Da Uzi en faisait la promotion sur ses réseaux sociaux.

🔴 Un concert Antifa et anti-police financé par le Pass culture!



Rappelez-vous, en janvier 2025, je révélais qu’avec le pass culture (300M€ d’argent public), on pouvait se rendre à la fête de l’Huma ou à un concert anti-Bolloré, mais pas au Puy du fou.



Mais il y a encore… pic.twitter.com/jdksyUGWUF — Anne Sicard (@AnneSicard1) November 3, 2025

Un coup dur donc pour "le rendez-vous incontournable des cultures antifascistes" qui se tient "en mémoire de Clément Méric et Pavlos Fyssas assassinés par l'extrême-droite en 2013". Et peut-être la fin déjà d'une nouvelle polémique. Car pour rappel, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur décision de son ancien président Laurent Wauquiez, avait supprimé les subventions du CCO de Villeurbanne qui hébergeait l'évènement durant lequel des propos anti-policiers avaient été tenus par des rappeurs.