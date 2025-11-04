Lyon Antifa Fest : Alexandre Dupalais (UDR) demande l'interdiction "du festival anti-France et anti-policiers"

"Le rendez-vous incontournable des cultures antifascistes" qui se tient "en mémoire de Clément Méric et Pavlos Fyssas assassinés par l'extrême-droite en 2013" a déjà fait parler de lui ces dernières années.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sur décision de son ancien président Laurent Wauquiez, avait supprimé les subventions du CCO qui hébergeait l'évènement durant lequel des propos anti-policiers avaient été tenus par des rappeurs.

L'annonce du retour du Lyon Antifa Fest fait réagir Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales lyonnaises. L'avocat a ainsi écrit à la préfète du Rhône Fabienne Buccio pour obtenir l'interdiction du festival, évoquant une affiche représentant "une barricade fumante dans les rues de Lyon" qui révèlerait selon lui d'une "volonté manifeste de se livrer à des actes de violence". "Plus encore, cet évènement compte mettre à l'honneur un rappeur dénommé Da Uzi, du nom d'un pistolet-mitrailleur automatique, déjà mis en cause pour trafic de drogue et détention d'armes", poursuit Alexandre Dupalais.

"Les citoyens lyonnais, nos commerçants et nos forces de l'ordre n'ont pas à subir le déferlement dans notre ville des hordes de l'extrême-gauche la plus violente", conclut-il, enjoignant la représentante de l'Etat à agir pour faire annuler le Lyon Antifa Fest qui serait "de nature à troubler gravement l'ordre public".

🛑LYON ANTIFA FEST : Je demande officiellement à la préfète du Rhône @prefetrhone l’interdiction du festival anti-France et anti policiers.

Nous ne pouvons pas laisser les hordes de l’ultra-gauche violente déferler sur Lyon pour s’en prendre à nos commerçants et policiers ! pic.twitter.com/V2Nss8SxC3 — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) November 3, 2025

Le Lyon Antifa Fest prévoit une soirée punk rock ska le 11 décembre avec Moscow Death Brigade, Poésie Zéro et Goulamas'k. Le 12 décembre, COSTA, La Valentina, Lallemand et Da Uzi animeront la soirée rap, tandis que le 13 décembre, des conférences et tables rondes seront organisées.