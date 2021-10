Le festival antifa et "anti flic" dénoncé par Laurent Wauquiez trouve un nouveau site près de Lyon

Les organisateurs du Lyon Antifa Fest avaient annoncé le retour de l'évènement au sein du CCO de Villeurbanne, une salle appartenant à la municipalité, à travers un clip promotionnel publié sur les réseaux sociaux. Dans ce dernier, on pouvait y voir des rappeurs chanter avec le public "tous les flics c'est des bâtards". Cette phrase avait mis en colère de nombreux acteurs de la vie publique, à commencer par Laurent Wauquiez.

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait même annoncé la suppression des subventions régionales au CCO si le concert devait avoir lieu. Le syndicat des commissaires de police, le SCPN, avait même interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour lui demander son intervention.

Après ce raffut et ces menaces, les organisateurs de Lyon Antifa Fest avaient publié un communiqué dénonçant notamment un "acharnement politiquo médiatique" à leur encontre ainsi qu'une "décision arbitrale" de Laurent Wauquiez qui, selon la structure d'ultragauche, n'emploierait pas autant d'énergie à combattre l'ultradroite.

Quoi qu'il en soit, LyonMag a appris ce vendredi que le concert avait bel et bien été annulé au CCO. Les organisateurs ont donc dû trouver un nouveau lieu pour la tenue du Lyon Antifa Fest, et ce dernier n'est autre que le Grrrnd Zero situé à Vaulx-en-Velin. Le collectif éponyme qui gère le site avait lui aussi fait parler de lui en 2014. Il occupait alors illégalement un bâtiment situé dans le 7e arrondissement de Lyon et organisait des concerts tout aussi sauvages.

La Métropole de Lyon, qui s'appelait encore le Grand Lyon et qui était dirigé par Gérard Collomb, avait donc négocié avec Grrrnd Zero pour leur proposer un nouveau site, celui de Vaulx-en-Velin. Mais les relations avec les autorités sont toujours restées tendues, Grrrnd Zero dénonçant un manque de considération de la part de Gérard Collomb et jugeant dans les colonnes du Petit Bulletin que "tous les gens qui font de la culture non marchande et qui font vivre une ville, qui sont souvent diabolisés par les pouvoirs publics, mis en procès, subissent des descentes de flics, devraient être remerciés : ils font gratuitement de la culture".

Le Lyon Antifa Fest aura donc bien lieu les 10 et 11 décembre 2021 au 60 de l'avenue de Bohlen à Vaulx-en-Velin.