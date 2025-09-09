"Bloquons tout" : quelles actions prévues ce mercredi 10 septembre à Lyon et dans le Rhône ?

À Lyon, syndicats, associations étudiantes et collectifs d’agriculteurs appellent à multiplier manifestations et opérations de blocage tout au long de la journée.

L’Union locale CGT des 3e et 6e arrondissements organise notamment un rassemblement à 12h, place Guichard, présenté comme un moment d’expression collective face à ce qu’elle dénonce comme des mesures gouvernementales "favorables au patronat" et pesant "essentiellement sur les salariés, les retraités et les privés d’emploi".

Plusieurs rendez-vous annoncés dès l’aube

Les actions devraient s’échelonner dans différents quartiers de l’agglomération :

6h30 : place des Archives (Lyon 2e)

7h00 : rond-point de la Feyssine (Villeurbanne)

8h00 : devant l’hôpital Édouard-Herriot (Lyon 3e)

9h00 : piquet de grève à la raffinerie de Feyzin

11h00 : kermesse militante (métro Charpennes) et rassemblement place Bellecour (Lyon 2e)

12h00 : manifestation place Guichard (Lyon 3e)

19h00 : rassemblement place du Marché des États-Unis (Lyon 8e)

D'autres blocages devraient avoir lieu à Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône ou Tarare.

Une mobilisation appelée à durer

Les organisateurs affirment vouloir "faire entendre la voix des jeunes, des salariés et des précaires" et alerter sur les conséquences sociales des politiques gouvernementales. Dans un communiqué, la CGT revendique une volonté de construire "une société plus juste" et appelle à bloquer l’économie par la grève et la mobilisation.

"Le 10 septembre n’est qu’un début !", conclut l’organisation syndicale.