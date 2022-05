Législatives à Lyon : Gérard Collomb va-t-il causer des problèmes au parti présidentiel ?

En sa qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a fait le tour de l'actualité nationale et internationale pendant plus d'une demi-heure. Il a évoqué l'affaire du burkini à Grenoble, dénoncent au passage un certain communautarisme chez Éric Piolle et les Verts en général, mais l'ancien édile a également été interrogé sur ses choix politiques, passés et futurs.

Ce n'est plus un secret, une certaine fracture est apparue entre Emmanuel Macron et celui qui a été l'un de ses premiers soutiens. S'il a dans l'ensemble défendu le bilan du président fraichement réélu, il a également dénoncé un parlement trop uniforme, qui ne débat pas assez et qui vote selon les dictats de chaque formation.

En vieux briscard de la politique, Gérard Collomb a laissé échapper quelques indications sur la position qu'il comptait tenir dans la suite et fin de la campagne pour les élections législatives.

"S'il y avait des voix indépendantes qui puissent s'élever dans l'Assemblée, ce ne serait pas mauvais. Peut-être que sur Lyon, je soutiendrais des gens qui ont une position un peu différente", a glissé celui qui s'est fait plutôt discret avant la réélection d'Emmanuel Macron.

Tout laisse donc à penser que Gérard Collomb appuiera des candidatures dissidentes à la coalition Ensemble dans le Rhône. Vendredi dernier, le parti présidentiel nouvellement baptisé Renaissance a annoncé l'exclusion de quatre candidats dissidents : Grégory Dayme dans la 1e circonscription face à Thomas Rudigoz, Jean-Eric Sandé dans la 6e face à Emmanuelle Haziza, Izzet Doganel et Christine Bertin, tous deux candidats face à Anissa Khedher dans la 7e circo.

Celui qui fut maire pendant presque 20 ans pourrait donc faire campagne pour certains d'entre eux. Il pourrait également mettre un bâton dans les roues d'Anne Brugnera sur la 4e circonscription quand on sait le passif douloureux entre les deux personnes.

Gérard Collomb fera-t-il son grand retour sur le devant de la scène politique lyonnaise ?