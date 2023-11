L'ancien maire de Lyon Gérard Collomb est mort

Selon nos informations, Gérard Collomb s’est éteint ce samedi soir à l’âge de 76 ans.

Il avait, le 16 septembre 2022, révélé être atteint d’un cancer de l’estomac. Son combat contre la maladie a pris fin au bout d’un peu plus d’un an de lutte.

Marié à Caroline Collomb, il était le père de cinq enfants. Sa femme a rapidement confirmé notre information à l'AFP, expliquant que l'ancien édile avait "souhaité lorsqu'il est devenu évident que sa maladie ne pourrait être améliorée par un quelconque traitement anticancéreux, bénéficier d'une sédation profonde qui lui a permis de s'éteindre paisiblement auprès des siens".

Ancien maire de Lyon et président du Grand Lyon devenu Métropole, ex-ministre de l'Intérieur et parlementaire, passé du socialisme au macronisme, Gérard Collomb aura eu de nombreuses vies. Et la plupart furent au service de la ville qu'il chérissait tant.

Fils d’un foyer modeste de Chalon-sur-Saône, il était devenu professeur agrégé de lettres classiques à Lyon avant d’entamer une carrière politique longtemps ponctuée de défaites avant de connaître son apogée durant deux décennies.

Gérard Collomb, avant d’être le baron de Lyon au système bien huilé mais avec ses zones d’ombre, fut d’abord Gégé le loser. Moustache fournie, il fit son entrée au conseil municipal en 1977 et mettra près de 20 ans à devenir maire de son 9e arrondissement. Son adhésion au Parti socialiste lui permit toutefois de devenir parlementaire dès 1981 : député de la 2e circonscription du Rhône entre 1981 et 1988, il est ensuite battu à deux reprises par Bernadette Isaac-Sibille avant de tenter sa chance comme sénateur en 1999.

Son coup de maître, c’est 2001. A la tête de listes de gauche plurielle, il profite du partage des voix entre Michel Mercier et Charles Millon pour succéder à Raymond Barre. C’est le début d’un règne long de trois mandats, et d’une mainmise sur la politique lyonnaise et de l’agglomération.

Ses grands chantiers

Certains lui reprochent d’avoir seulement poursuivi le travail initié déjà sous Michel Noir. Mais on se souviendra de Gérard Collomb pour plusieurs chantiers ou réussites qu’il a inaugurés.

A l’instar des Berges du Rhône, passées de parkings inondables à trame verte, lieu de promenade et de rassemblements festifs de Gerland au Parc de la Tête d’Or. On retiendra évidemment l’arrivée du Vélo’V. Lyon, précurseur, allait montrer la voie au reste du pays avec son système de vélos en libre-service. La Confluence, avec ses réussites architecturales et ses limites en termes de transport et de vie de quartier, fut bâtie.

Gérard Collomb avait aussi donné son feu vert pour réaliser une skyline à la Part-Dieu, qu’il rêvait en petite soeur de La Défense.

Enfin, comment passer à côté de la Métropole de Lyon, collectivité unique en France sortie de son imaginaire et de celui de Michel Mercier. Elle permettait à Gérard Collomb de gagner en pouvoirs et au président du Département de se débarrasser de dettes qui auraient conduit le Rhône à la ruine.

Ses grands travers

Capable de colères mémorables, jusqu’à s’en taper littéralement la tête contre les murs, Gérard Collomb a une part sombre. Incapable de céder une once de pouvoir, il s’est retourné contre tous ses poulains, dauphins et successeurs. De Najat Vallaud-Belkacem à David Kimelfeld et Thierry Braillard en passant par Thomas Rudigoz et Nathalie Perrin-Gilbert, la liste de ceux qu’il a cherché à "tuer" est longue.

Franc-maçon, Gérard Collomb s’est souvent appuyé sur des réseaux. De la culture à l’immobilier, il a très souvent cédé, confié aux mêmes. Une poignée de proches se sont ainsi enrichis dans des proportions dantesques durant ses mandats.

Rarement la justice aura mis son nez dans ses combines présumées. L’affaire Meriem Nouri est encore active au moment de son décès, son ex-femme est soupçonnée d’avoir eu un emploi fictif à la mairie de Lyon. Tout comme celle s'intéressant plus récemment à ses liens avec Vinci dans le cadre du chantier de la tour To Lyon.

Son passage éclair à Beauvau

Récompensé pour sa campagne active aux côtés des macronistes en 2017, Gérard Collomb est nommé ministre de l’Intérieur. Il restera au gouvernement seulement un an, choqué par le manque de soutien de l’exécutif durant l’affaire Benalla, et inquiet de voir David Kimelfeld et Georges Képénékian prendre leurs aises dans les sièges lyonnais qu’il leur avait laissés.

Sa loi immigration sonne comme la fin totale de son socialisme, ses anciens compagnons du parti à la rose ne le considérèrent alors plus jamais comme étant de gauche.

En partant finalement du ministère pour regagner précipitamment une agglomération qu'il sent lui échapper, il annoncera comme une prophétie des banlieues désormais récupérée par l'extrême-droite : "Aujourd'hui, on vit côte à côte, je crains que demain, on vive face à face".

Battu par les écologistes en 2020 aux élections métropolitaines, ainsi qu’aux municipales où il soutenait son poulain Yann Cucherat, Gérard Collomb avait eu du mal à se remettre dans la peau de l’opposant. Durant ses deux années passées sur les bancs du conseil municipal, il avait été souvent moqué par son successeur qui lui reprochait d’avoir laissé Lyon avec un retard considérable en matière de transition écologique, et de ne pas comprendre les enjeux de demain. A l’instar de son ami Jean-Michel Aulas, bouté hors de l’OL, Gérard Collomb avait tendance à vouloir sans cesse rappeler que sans lui, la ville ne rayonnerait pas autant.

Qu’on aime ou pas le personnage, son parcours politique, ses chantiers, nul ne pourra affirmer que Gérard Collomb n’a pas été un maire marquant pour Lyon. Et qu’il entre, comme il en rêvait, dans l’histoire aux côtés d’Edouard Herriot, comme l’un des édiles auquel les Lyonnais resteront le plus attaché.