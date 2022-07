Policiers lynchés à Lyon : le groupe de David Kimelfeld et Georges Képénékian appelle à un "véritable projet de restructuration" de la Guillotière

Après le lynchage de trois policiers par la foule place Gabriel-Péri mercredi soir, les élus réunis autour de l’ancien maire Georges Képénékian et de l’ex-président de la Métropole David Kimelfeld commencent par apporter leur soutien aux forces de l’ordre "dans l’exercice difficile de leurs missions pour que l’impunité ne s’installe pas dans ce quartier" à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon.

Ils en profitent aussi pour réitérer "la demande formulée à plusieurs reprises depuis le début du mandat de mettre en place un véritable projet de restructuration de la place" Gabriel-Péri.

Les membres de Progressistes et Républicains, où l’on retrouve également la députée Renaissance Anne Brugnera, appellent de leurs voeux la destruction du Clip, le déplacement de la ligne et de la station de tramway T1, la fermeture des bouches du métro D donnant directement sur la place, le renforcement de la mixité des commerces mais aussi un "travail partenariat renforcé et volontariste" entre les écologistes et la préfecture du Rhône.