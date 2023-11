Chronique d’une débâcle annoncée

Celui ci conduit la victime à se croire irremplaçable ; elle se retrouve dans l’incapacité d’imaginer le monde sans elle. Impossible dès lors de préparer sa succession.

Au fil du temps Gérard Collomb s’est ingénié à tuer politiquement celles et ceux qui semblaient en mesure de lui succéder.

Ce fut le cas tour à tour de Najat Vallaud-Belkacem, de Nathalie Perrin-Gilbert, de Thierry Braillard et pour finir de David Kimelfeld.

Ce dernier fut toutefois le seul à être officiellement intronisé. Fin août 2016, Gérard Collomb annonce publiquement sa décision de laisser son camarade briguer la mairie en 2020, lui même se réservant alors la présidence de la Métropole.

Un an plus tard sa promotion ministérielle bouscule le calendrier. Et là, surprise : Kim hérite de la Métropole et Georges Képénékian de la Ville. La machine infernale est en marche, rien ne l’arrêtera.

David Kimelfeld ne tarde pas à comprendre qu’il est le dindon de la farce. En 2020, il a toutes les chances de se retrouver le bec dans l’eau, condamné à jouer les utilités auprès de son mentor. Voici venu le temps des suspicions.

Pour ne rien arranger plusieurs proches de Gérard Collomb, notamment Richard Brumm, alimentent la rumeur selon laquelle David Kimelfeld et Georges Képénékian trahissent. Le retour de l'ex-ministre de l'Intérieur à Lyon fera empirer les choses. L’histoire bégaie ; la division offre alors la Ville et la Métropole aux écologistes trop heureux de bénéficier de l’aubaine.

Gérard Angel