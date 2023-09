Lyon : bain de foule pour Nicolas Sarkozy avant sa séance de dédicace

L'ancien Président de la République multiplie les séances de dédicace de son dernier livre intitulé "Le temps des combats". Et il avait choisi comme toujours la librairie Decitre Bellecour pour rencontrer ses fans et ses lecteurs.

Même si Nicolas Sarkozy jouit toujours d'une cote de popularité importante chez la droite lyonnaise, son bain de foule auprès de 200 personnes ne peut rivaliser avec celui de 2016, où 500 fans avaient pris d'assaut le trottoir le long de la librairie.

#Lyon Bain de foule pour @NicolasSarkozy à son arrivée à Decitre Bellecour pour la dédicace de son dernier livre. "Il y a du monde", commente dans un sourire l'ancien président (🎥 @lyonmag) pic.twitter.com/najWxKmaew — Lyon Mag (@lyonmag) September 5, 2023

L'ancien chef de l'Etat a pris le temps de saluer tout le monde ou presque, au pas de course, avant de s'engouffrer dans le bâtiment pour entamer sa séance. "Au travail !", lançait-il à l'assemblée.

A noter la présence des élus LR Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon, et Alexandre Vincendet, député de la 7e circonscription du Rhône et président des Républicains du Rhône. Pas de trace de Laurent Wauquiez toutefois, alors que Nicolas Sarkozy l'a récemment rangé dans la catégorie des candidats crédibles à la course à l'Elysée pour 2027, mais avec des réserves concernant le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes