Présidentielle 2027 : Nicolas Sarkozy encourage Laurent Wauquiez à "prendre des risques"

Car depuis maintenant un an, Laurent Wauquiez est un (très) discret candidat à l'Elysée pour la présidentielle 2027. Beaucoup ne comprennent pas sa stratégie qui consiste à observer et peu commenter les temps forts de notre pays.

Pour Nicolas Sarkozy, qui a intégré Laurent Wauquiez dans la liste des candidats qui ont une chance de représenter son camp avec les ministres macronistes Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes doit sortir du bois, quitte à prendre des coups.

Lors d'une rencontre avec les lecteurs du Parisien, l'ancien chef de l'Etat a estimé que "si vous voulez gagner Roland-Garros et que vous êtes en finale, ce n'est pas en jouant petit bras que vous réussirez. (…) Si vous voulez devenir président de la République, il faut prendre des risques. Une chose est sûre, si vous calculez petit, vous échouerez".

Et de rajouter, toujours à l'adresse de Laurent Wauquiez : "Un vrai leader doit se construire dans le combat, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit : 'ce sera toi'".

Encouragé par son ex-mentor à entrer dans l'arène, Laurent Wauquiez va-t-il prendre la relève d'Eric Ciotti et devenir la voix des Républicains dans les médias nationaux ? A quatre ans du scrutin présidentiel, il trouvait qu'il était encore trop tôt pour mettre de côté la Région et se lancer dans la course de fond d'une vie.