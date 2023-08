Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre : Laurent Wauquiez doit "sortir de sa zone de confort"

L'ouvrage, à paraître le 22 août, s'attarde sur la guerre en Ukraine mais aussi Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Valérie Pécresse et… Laurent Wauquiez.

Entre Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez, ce sont les montagnes russes. Le premier a pris sous son aile le second, lui confiant à seulement 32 ans le porte-parolat du gouvernement Fillon II puis le secrétariat d'Etat chargé de l'Emploi l'année suivante.

Mais depuis, l'ex-Président de la République a eu quelques mots acides à l'encontre de l'actuel président de Région Auvergne-Rhône-Alpes. La campagne de 2012 marquant une sorte de rupture entre les deux hommes, sans oublier l'épisode des propos enregistrés à l'emlyon. Nicolas Sarkozy avait alors appelé Laurent Wauquiez pour lui dire que "beaucoup de monde (lui) disait que tu n'étais qu'une grosse merde. Aujourd'hui, (il n'a) d'autre choix que de penser comme eux".

Dans "Le temps des combats", Nicolas Sarkozy semble avoir mis de l'eau dans son vin concernant l'ancien maire du Puy-en-Velay. Il estime ne pas avoir "changé d'avis" concernant Laurent Wauquiez : "Je l'ai toujours considéré comme l'un des plus brillants de sa génération (…) A lui maintenant de savoir se mettre en danger en sortant de sa zone de confort".

Un appel clair à rentrer en campagne et à occuper le terrain. Car depuis un an et son annonce qu'il souhaite candidater à la présidentielle 2027, Laurent Wauquiez est resté dans l'ombre, à observer plutôt qu'à commenter. Allant jusqu'à reconnaître ensuite avoir peut-être fait une erreur, notamment sur le cas de la réforme des retraites.