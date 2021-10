A Lyon, Nicolas Sarkozy s'offre un bain de foule et demande du "calme" autour du procès des sondages de l'Elysée

Environ 150 personnes qui attendaient de pouvoir faire dédicacer le nouveau livre de Nicolas Sarkozy à l'intéressé. C'était beaucoup moins qu'en 2016, où, dans la même librairie, l'ancien Président de la République avait attiré 500 fans.

Cela n'a pas empêché Nicolas Sarkozy de s'offrir un bain de foule à son arrivée. L'ancien patron de la droite française a remonté la file d'attente en serrant des mains avant de s'engouffrer dans Decitre. Là, il a répondu aux questions des journalistes, pour la première fois depuis l'annonce de son obligation de témoigner au procès des sondages de l'Elysée.

Pour rappel, le tribunal judiciaire de Paris a délivré un mandat d'amener à son encontre. Ce que Nicolas Sarkozy trouve forcément excessif : "J'ai toujours respecté mes obligations, je n'ai rien à cacher, je me suis toujours expliqué. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on m'a souvent reçu. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver, pas besoin de créer la polémique, pas besoin de provocation, pas besoin de spectacle inutile. Je suis très calme, j'habite en France, on sait parfaitement où me trouver. Donc n'alimentons pas le cirque médiatique, restons calme".

Entouré du maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver et de son fidèle soutien, l'ancien député Emmanuel Hamelin, Nicolas Sarkozy a ensuite saisi un stylo pour entamer son marathon de signatures.